Yaz Gelsin Diye Bekleyip Dururken Şimdi de Kış Gelsin Diyen Manyaklara Özel Liste

Kış boyunca “off yeter ya, içimiz dışımız dondu” diye diye yazı çağırdık. Güneş geldi, deniz geldi, tatil planları yapıldı… Ama ne oldu? İlk sıcak dalgasında yandık kavrulduk güneşe ateş ettik. Klima altında battaniyeye sarılanlar, “pumpkin spice latte özledim” diyenler ve Spotify’da şimdiden “autumn vibes” playlist’i arayanlar...

İşte bu liste tam size göre. İçinde yazdan kaçıp kışa sığınmak isteyenlerin duygularına tercüman olacak şarkılar var. Haydi buyrun! 🎧☀️❄️