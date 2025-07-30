Yaz Gelsin Diye Bekleyip Dururken Şimdi de Kış Gelsin Diyen Manyaklara Özel Liste
Kış boyunca “off yeter ya, içimiz dışımız dondu” diye diye yazı çağırdık. Güneş geldi, deniz geldi, tatil planları yapıldı… Ama ne oldu? İlk sıcak dalgasında yandık kavrulduk güneşe ateş ettik. Klima altında battaniyeye sarılanlar, “pumpkin spice latte özledim” diyenler ve Spotify’da şimdiden “autumn vibes” playlist’i arayanlar...
İşte bu liste tam size göre. İçinde yazdan kaçıp kışa sığınmak isteyenlerin duygularına tercüman olacak şarkılar var. Haydi buyrun! 🎧☀️❄️
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1. Bon Iver – Holocene
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2. Lorde – Liability
3. Damien Rice - The Blower's Daughter
4. Kalben – Yara
5. Aurora – Runaway
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6. James Blake – Retrograde
7. Büyük Ev Ablukada – En Güzel Yerinde Evin
8. Gaye Su Akyol - Bir Yaralı Kuştum
9. Radiohead – Daydreaming
10. Ezgi Aktan - Gece
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11. Sufjan Stevens – Fourth of July
12. Ceylan Ertem – Zalım
13. Fazerdaze – Lucky Girl
14. Lana Del Rey – Season of the Witch
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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