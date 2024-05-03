“Yaz Gelmeden Kendimize Bi’ Çeki Düzen Vermek Lazım” Diyenlere Özel 10 Sağlıklı Tarif

Karides hem lezzetli hem de ızgara haliyle çok sağlıklı. Peki bu tarifi yaparken adımlar neler bakalım mı?

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

Yarım kilo karides

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

1. Önce limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın.

2. Tüm malzemeleri karıştırın ve karidesleri bu sosla soslayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 5-6 dakika 200 derecede pişirin.

Hem hızlı hem pratik karides ızgarayı çok beğeneceksiniz.