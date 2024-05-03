“Yaz Gelmeden Kendimize Bi’ Çeki Düzen Vermek Lazım” Diyenlere Özel 10 Sağlıklı Tarif
“Yaz Gelmeden Kendimize Bi’ Çeki Düzen Vermek Lazım” Diyenlere Özel 10 Sağlıklı Tarif
Yaza az kaldı. Yazın yaklaşmasıyla herkesi forma girme telaşı sardı. Artık son düzlükte ne yediğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yaz gelmeden sağlıklı bir şeyler yiyerek formunuza kavuşmak istiyorsanız içeriğe buyurun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Karides Izgara
2. Sebzeli Tavuk
3. Izgara Balık
4. Izgara Şeftali
5. Mücver
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Muzlu Kek
7. Kurutulmuş Armut
8. Kızarmış Nohut
9. Izgara Kabak
10. Yumurtalı Avokado
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın