Görüş Bildir
Haberler
Yemek
“Yaz Gelmeden Kendimize Bi’ Çeki Düzen Vermek Lazım” Diyenlere Özel 10 Sağlıklı Tarif

etiket “Yaz Gelmeden Kendimize Bi’ Çeki Düzen Vermek Lazım” Diyenlere Özel 10 Sağlıklı Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 20:31

Yaza az kaldı. Yazın yaklaşmasıyla herkesi forma girme telaşı sardı. Artık son düzlükte ne yediğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yaz gelmeden sağlıklı bir şeyler yiyerek formunuza kavuşmak istiyorsanız içeriğe buyurun!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Karides Izgara

1. Karides Izgara

Karides hem lezzetli hem de ızgara haliyle çok sağlıklı. Peki bu tarifi yaparken adımlar neler bakalım mı?

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • Yarım kilo karides

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Önce limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın.

2. Tüm malzemeleri karıştırın ve karidesleri bu sosla soslayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 5-6 dakika 200 derecede pişirin.

Hem hızlı hem pratik karides ızgarayı çok beğeneceksiniz.

2. Sebzeli Tavuk

2. Sebzeli Tavuk

Tavuk sevenlerin en sevdiği yemeklerden olacak sebzeli tavuk hafif bir tarif. 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 8 tavuk baget

  • 2 patates

  • 1 domates

  • 1 havuç

  • 2 biber

  • 5 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Pul biber

  • Kekik

Yapılışı:

1. Tavukları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. Üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

2. Önce 180 derecede 20 dakika pişirin. Daha sonra 200 derecede 10 dakika daha pişirin.

Mis gibi tavuklu sebzelerin lezzetine herkes bayılacak!

3. Izgara Balık

3. Izgara Balık

Balık güzel pişirildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Bu lezzetli tarifin detayları şöyle: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 çipura balığı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam taze biberiye

  • Tuz

Yapılışı:

1. Taze biberiyi yıkayın. Sonra sarımsakları soyup ezin.

2. Balığı temizleyin. Temizledikten sonra balığın derisine kesikler atıp limon suyu, zeytinyağı ve tuzla ovun.

3. İçini ezilmiş sarımsak ve biberiyle doldurun.

4. Izgara aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirerek 200 derecede 5 dakika ıstın. Daha sonra balığı ekleyerek 200 derecede 12 dakika pişirin.

4. Izgara Şeftali

4. Izgara Şeftali

Sağlıklı yemekler yanında bir de sağlıklı bir tatlı yapsak iyi olmaz mı? Izgara şeftali tarifinin adımlarını şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Tarçın

Yapılışı:

1. Şeftalileri ikiye bölün ve üzerlerine balla tarçın ekleyin. 

2. Philips Airfryer 7000 XXL'ı ızgara modunda açıp sepete şeftalileri koyun.

3. Pişen şeftalileri dinlendirin ve dondurma ile birlikte servis edin.

5. Mücver

5. Mücver

Kabak sevmeyenlere bile kabak sevdirecek tarif yoğurtla çok lezzetli oluyor. Mücver yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 22 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 3 kabak

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 5 yemek kaşığı un

  • Dereotu

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Kabak ve havuçları rendeledikten sonra dereotunu da doğrayın.

2. Yumurtayı kasede çırpın ve üzerine tuzla karabiberi ekleyin.

3. Sebzelerle yumurtalı karışımı güzelce karıştırın. Üzerine unu da ekleyerek bütünleşmesini sağlayın.  

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine mücverleri çok kalın olmayacak şekilde dökün. 

Güzel bir atıştırmalık olacak tarif sağlıklı bir seçenek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Muzlu Kek

6. Muzlu Kek

Yine sağlıklı bir tatlı tarif yapma zamanı! Şeker krizlerine iyi gelecek tatlının adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 muz

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Muzları çatalla ezin ve üzerine tüm malzemeleri ekleyin. 

2. Karışımı muffin kaplarına paylaştırın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. 

3. Belirtilen süre ve derecede pişirin.

7. Kurutulmuş Armut

7. Kurutulmuş Armut

Sağlıklı bir atıştırmalık arayanların ilk tercihi olacak kurutulmuş meyveleri Philips Airfryer'da yapmak çok kolay!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 90 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Pişirme modu: Kurutma

Malzemeler:

  • 3 armut

Yapılışı:

1. Armutların kabuklarını soyun ve ince ince dilimleyin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine dilimleri yerleştirin ve önce 80 derecede 30 dakika pişirin.

3. Daha sonra 100 dereceye çıkararak 1 saat daha pişirin.

8. Kızarmış Nohut

8. Kızarmış Nohut

Nohut hem besleyici hem de tok tutuyor. Bu yüzden kızarmış nohut, sağlıklı beslenenlerin tercih edebileceği bir tarif. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 500 gram nohut

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Önce nohutları ıslatın ve baharatla karıştırın.

2. Güzelce harmanlanan nohutları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Çıtır çıtır yiyeceğiniz atıştırmalık çok da lezzetli.

9. Izgara Kabak

9. Izgara Kabak

Kabak seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin deriz. Bu tarif için adımlar şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kabakları 1 cm kalınlığında soyun.

2. Izgara aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine koyun ve 200 derecede 5 dakika ısıtın.

3. Dilimlenen kabakları sepete yerleştirin ve 8 dakika pişirin.

4. Pişen kabaklara yağ ve tuz gezdirin.

10. Yumurtalı Avokado

10. Yumurtalı Avokado

Sağlıklı bir tarif için yumurtalı avokadoyu deneyebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 yumurta

  • Tuz 

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Önce avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini güzelce sıyırın.

2. Avokadoların içine yumurtaları kırın ve üzerine tuzla karabiberi serpin.

3. Yumurtalı avokadoları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve pişirin.

Sabah kahvaltılarının yıldızı olacak tarifi sevmeyen yok!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın