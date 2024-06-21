Yaz Gecelerinde Tatlı Esinti Eşliğinde Kumsalda Otururken Dinlenebilecek 20 Şarkı
Yaz Gecelerinde Tatlı Esinti Eşliğinde Kumsalda Otururken Dinlenebilecek 20 Şarkı
Yaz gecelerinin öyle güzel bir havası vardır ki en unutulmaz anlar bu mevsimde yaşanır. Yaz günleri yaklaşıyorken işte size eşlik etmesi gereken şarkılar!
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1. Declan McKenna - Brazil (Official Video)
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2. Frank Ocean - Super Rich Kids ft Earl Sweatshirt lyrics
3. Fitz And The Tantrums - Out Of My League [Official Music Video]
4. SZA - Good Days (Audio)
5. Icona Pop - I Love It (feat. Charli XCX) [OFFICIAL VIDEO]
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6. Pitbull - Timber (Official Video) ft. Ke$ha
7. Capital Cities - Safe And Sound
8. Justin Bieber - Beauty And A Beat (Official Music Video) ft. Nicki Minaj
9. David Guetta Feat. Kid Cudi - Memories (Official Video)
10. Ke$ha - Die Young (Official Video)
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11. Calvin Harris - Summer (Official Video)
12. Jonas Blue - Perfect Strangers ft. JP Cooper
13. Lorde - Team
14. Daya - Hide Away (Official Video)
15. Harry Styles - Adore You (Official Video)
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