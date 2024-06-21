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Yaz Gecelerinde Tatlı Esinti Eşliğinde Kumsalda Otururken Dinlenebilecek 20 Şarkı

etiket Yaz Gecelerinde Tatlı Esinti Eşliğinde Kumsalda Otururken Dinlenebilecek 20 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 11:01

Yaz gecelerinin öyle güzel bir havası vardır ki en unutulmaz anlar bu mevsimde yaşanır. Yaz günleri yaklaşıyorken işte size eşlik etmesi gereken şarkılar!

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1. Declan McKenna - Brazil (Official Video)

2. Frank Ocean - Super Rich Kids ft Earl Sweatshirt lyrics

3. Fitz And The Tantrums - Out Of My League [Official Music Video]

4. SZA - Good Days (Audio)

5. Icona Pop - I Love It (feat. Charli XCX) [OFFICIAL VIDEO]

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6. Pitbull - Timber (Official Video) ft. Ke$ha

7. Capital Cities - Safe And Sound

8. Justin Bieber - Beauty And A Beat (Official Music Video) ft. Nicki Minaj

9. David Guetta Feat. Kid Cudi - Memories (Official Video)

10. Ke$ha - Die Young (Official Video)

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11. Calvin Harris - Summer (Official Video)

12. Jonas Blue - Perfect Strangers ft. JP Cooper

13. Lorde - Team

14. Daya - Hide Away (Official Video)

15. Harry Styles - Adore You (Official Video)

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16. Douwe Bob – This World Is Our Home (Official Video)

17. Ariana Grande - Into You (Official Video)

18. Harry Styles - Golden (Official Video)

19. Passionfruit

20. Pitbull, Ne-Yo - Time Of Our Lives

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