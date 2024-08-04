Yaz Bitmeden Denemen Gereken Tarifi Söylüyoruz!

Yaz aylarına yakışacak doyurucu mu doyurucu bir tarifler!

Patates Graten:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 58 dakika

Pişirme derecesi: 150 °

Malzemeler:

1 kilogram patates

250 ml süt

250 ml krema

1 çay kaşığı tuz

2 tutam taze öğütülmüş biber

2 tutam muskat

60 gram Gruyere peyniri

Yapılışı:1- İlk olarak patatesleri yıka ve sonra ince ince dilimleyerek bir kaseye koy. Bir kabın içerisinde süt ve kremayı karıştır. Tuz, biber ve muskatı ekle. Hazırladığın bu karışımı patates dilimlerinin üzerine dök ve iyice karıştır.

2- Patates dilimlerini hazneye aktar ve sosun kalan kısmını patateslerin üzerinde gezdir.

3- Tüm bunları yaptıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştır.

Dilim Domates Mezesi:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

İstediğiniz kadar domates

Rende kaşar peynir

Yapılışı:

1. Önce domatesleri yıkayın ve dilimleyin.

2. Yan yana dizerek Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin ve 12 dakika boyunca belirtilen ayarla pişirin.

3. Sürenin sonunda her dilimin üzerine kaşar peyniri koyun ve eriyene kadar pişirin.

Afiyet olsun!