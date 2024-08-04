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Yaz Bitmeden Denemen Gereken Tarifi Söylüyoruz!

etiket Yaz Bitmeden Denemen Gereken Tarifi Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 19:01

Bazı tatlar yazın ayrı güzeldir... Yaz bitmeden denemen gereken o tarif hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Tatlı mı tuzlu mu yoksa ekşi mi daha çok hoşuna gider?

2. Hangi mutfak kültürünü daha çok tercih edersin?

3. Bir süper gücün olsa hangi yemeği sonsuz hale getirirdin?

4. Eğer bir meyve veya sebze olabilseydin hangisi olurdun?

5. Hangi tür atıştırmalıkları daha çok seversin?

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6. Genellikle yemeklerini dışarıdan mı yersin yoksa evde mi pişirirsin?

7. Yemeklerini genellikle nasıl tercih edersin?

8. Son soru! Yaz aylarında keyifle yemek yiyenlerden misin yoksa iştahı kesilenlerden mi?

Patates graten ve dilim domates mezesi!

Patates graten ve dilim domates mezesi!

Yaz aylarına yakışacak doyurucu mu doyurucu bir tarifler!

Patates Graten:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 58 dakika

Pişirme derecesi: 150 °

Malzemeler:

  • 1 kilogram patates

  • 250 ml süt

  • 250 ml krema

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 tutam muskat

  • 60 gram Gruyere peyniri

Yapılışı:1- İlk olarak patatesleri yıka ve sonra ince ince dilimleyerek bir kaseye koy. Bir kabın içerisinde süt ve kremayı karıştır. Tuz, biber ve muskatı ekle. Hazırladığın bu karışımı patates dilimlerinin üzerine dök ve iyice karıştır.

2- Patates dilimlerini hazneye aktar ve sosun kalan kısmını patateslerin üzerinde gezdir.

3- Tüm bunları yaptıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştır.

Dilim Domates Mezesi:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • İstediğiniz kadar domates

  • Rende kaşar peynir

Yapılışı:

1. Önce domatesleri yıkayın ve dilimleyin.

2. Yan yana dizerek  Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin ve 12 dakika boyunca belirtilen ayarla pişirin.

3. Sürenin sonunda her dilimin üzerine kaşar peyniri koyun ve eriyene kadar pişirin.

Afiyet olsun!

Karnabahar ve pancarlı humus!

Karnabahar ve pancarlı humus!

Yaz aylarına güzel bir karnabahar ve humus yakışırdı değil mi? Hazırsan tarife geçelim!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Yarım karnabahar

  • 1 tutam rende kaşar

  • Tuz

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Karnabaharı küçük parçalara ayırın.

2. Kaşar peyniri ve baharatları karnabaharla birleştirin.

3. Hazırladığınız karnabaharı Philips Çift Hazneli Airfyer sepetine yerleştirin. 

Pancarlı Humus:

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 300 gr pancar

  • 250 gr haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Pancarı küp küp doğrayıp ezilmiş sarımsakla karıştırın, üzerine tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

2. Pancarları Philips Airfryer 3000 sepetine alıp belirtilen ayarda pişirin.

3. Pancarlar piştikten sonra kalan tüm malzemeleri miksere alıp püre haline getirin.

Çıtır istavrit ve kabak basma!

Çıtır istavrit ve kabak basma!

Yaz sofranı güzelleştirecek o tarif... Çıtır istavrit!

Hazırlama süresi: 5 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 180 derece

 Malzemeler: 

  • 600 gr ayıklanmış istavrit 

  • 1 su bardağı un 

  • 1 tatlı kaşığı tuz 

1- Ayıklanmış istavritleri yıkayıp sularının süzülmesi için süzgece al.

2- Bir tepsinin içinde un ve tuzu karıştırıp istavritleri ekle. Hepsini harmanlayarak balıkların una bulanmasını sağla.

3- Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme haznesini çıkar. Pişirme sepetini fırça ile yağla. İstavritlerin fazla ununu silkeleyerek pişirme sepetine sıralı şekilde yerleştir. Isıyı 180 dereceye getir. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 15 dakikaya ayarla. 7. dakikada sepeti çekip sallayarak balıkların çevrilmesini sağla. Pişirmeye devam et. 

Kabak Basma:

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş 

Kabak Basma:

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Airfyer 3000 haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.

3. Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

4. Belirtilen ayarlarla pişirin.Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

  • Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

  • Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.

  • Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

  • Belirtilen ayarlarla pişirin.

  • Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin. 

  • Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

  • Belirtilen ayarlarla pişirin.

  • Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin. 

Afiyet olsun!

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