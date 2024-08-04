Yaz Bitmeden Denemen Gereken Tarifi Söylüyoruz!

Yaz sofranı güzelleştirecek o tarif... Çıtır istavrit!
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
1- Ayıklanmış istavritleri yıkayıp sularının süzülmesi için süzgece al.
2- Bir tepsinin içinde un ve tuzu karıştırıp istavritleri ekle. Hepsini harmanlayarak balıkların una bulanmasını sağla.
3- Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme haznesini çıkar. Pişirme sepetini fırça ile yağla. İstavritlerin fazla ununu silkeleyerek pişirme sepetine sıralı şekilde yerleştir. Isıyı 180 dereceye getir. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 15 dakikaya ayarla. 7. dakikada sepeti çekip sallayarak balıkların çevrilmesini sağla. Pişirmeye devam et.
Kabak Basma:
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Pişirme derecesi: 180°
Malzemeler:
1 adet kabak
1 adet havuç
1 tutam tuz
1/4 demet dereotu
1 su bardağı
İzmir tulum peyniri
Yapılışı:
1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.
2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş
Kabak Basma:
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Pişirme derecesi: 180°
Malzemeler:
1 adet kabak
1 adet havuç
1 tutam tuz
1/4 demet dereotu
1 su bardağı
İzmir tulum peyniri
Yapılışı:
1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.
2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Airfyer 3000 haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.
3. Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin.
4. Belirtilen ayarlarla pişirin.Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Pişirme derecesi: 180°
Malzemeler:
1 adet kabak
1 adet havuç
1 tutam tuz
1/4 demet dereotu
1 su bardağı
İzmir tulum peyniri
Yapılışı:
Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.
Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.
Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin.
Belirtilen ayarlarla pişirin.
Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin.
Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin.
Belirtilen ayarlarla pişirin.
Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin.
Afiyet olsun!
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