Yavuz Bingöl'den 'Çalıntı' İddiası Gelmişti: Gani Müjde İddiaların Odağındaki Senaryoyla İlgili Açıklama Yaptı

Gani Müjde, 'Sonuçta bu çok başa gelen bir şeydir. Sinema yapanların başına geliyor maalesef. Çok kötü bir şey çünkü benzerlik yok zaten iki film arasında. Bir kere bu savaş filmi, Orta Doğu’da geçiyor. Alakasız. Sadece bir orkestra var. Karşı tarafta da orkestra var. Ya orkestra binlerce senedir var. Yani öyle tür benzerlikleri hiçbir şeye benzemez. Arketiptir bunlar. Hani şöyle; malzemeden çalan müteahhit, işte 'Öztürkçe' bir inek olur ya hani inek... Bunlar sinemanın kalıplarıdır. İnek öğrenci yaparsın, öztürkçe yapar... O zaman birisi der ki 'Efendim ben öztürkçe öğrenci yapmıştım, inekti; o da yapmış benden çaldı.' Ben bir tane malzemeden çalan müteahhit yazmıştım, o da yazdı... Ya herkes yazıyor. Yeşilçam filminde de yaptım, binlerce filmde de izledim.' dedi. Muhabirin 'Gani Bey, filmle ilgili durdurma kararı alındığına dair bir haber çıktı. Size böyle bir yazı ulaştı mı mahkeme kararı? Sayın Yavuz Bingöl'ün de 10 milyon TL talep etmiş ücret olarak. Peki bu gerçekliği var mıdır?' sorularına ise, 'Umutlarda çareler tükenmez efendim. Bu film yayınlanacak. Öyle bir yazı, resmi bildirim veya mahkeme kararı yok şu anda bildiğimiz kadarıyla. Yani bilmiyorum ama öyle bir şey olsa bile dediğim gibi umutlarda çareler tükenmez. 2 milyon... 2 milyon gibi bir rakam herhalde. Ya zaten film 10 milyona çekildi. Yani maalesef zor zamanlar, zaten binbir güçlükle kahramanlık gereği bu kadar zor şartlarda bu filmler çekilebiliyor. Bir de böyle dışarıdan, işin içinden gelmeyen birisinin prim üzerine oynaması hiç hoş değil. Bunu yapanın bir sanatçı olması maalesef beni üzüyor. Bu sanatçı duyarlılığına veya iş etiğine uygun bir durum değil. Keşke bir izleseydi, baksaydı... Gerçekten benzemiyor yani. Öne sürdüğü şeylerin hiçbiri filmi etkileyen şeyler değil. Ama maalesef böyle... Bu çok başımıza gelen bir şey. Bu kadar emek veriyoruz, sadece fragmana bakarak bu kadar bir film hakkında karar verilmesini doğru bulmuyorum. Belki izlemeye davet edersiniz. Yani gerçekten izlesinler, o zaman görseler benzemediğini... Yapımcı bu işten para kazansın. Ama izlediği zaman kendisi de anlayacak, yanlış bir şey yaptığını anlayacak izleyince. İzlemeden, sadece fragmana bakarak, bu kadarlık fragmanla koskoca film hakkında karar verilmesi üzücü.' açıklamasında bulundu.