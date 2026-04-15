Yavuz Bingöl'den 'Çalıntı' İddiası Gelmişti: Gani Müjde İddiaların Odağındaki Senaryoyla İlgili Açıklama Yaptı
Dün akşam galası yapılan Başıbozuklar filmi için Yavuz Bingöl çalıntı iddiasında bulunmuştu. Filmin senarist Gani Müjde, galada verdiği röportajda çalıntı iddiasına cevap verdi. Müjde, 'Sinema yapanların başına geliyor maalesef. Çok kötü bir şey çünkü benzerlik yok zaten iki film arasında. Bir kere bu savaş filmi, Orta Doğu’da geçiyor. Alakasız.' cevabını verdi.
17 Nisan'da gösterime girecek Başıbozuklar filminin dün akşam galası yapıldı.
Yapılan galada Gani Müjde, çalıntı iddialarına yanıt verdi.
