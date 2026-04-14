article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sonsuz Aşk’tan Sonra Yeniden: Go Türkiye Filminin Yeni Yıldızları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.04.2026 - 14:17

Go Türkiye projesine yeni bir film daha ekleniyor. Türkiye’nin tanıtımı için hazırlanan yapımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni film için oyuncu kadrosu da netleşti. Üç tanınmış isim projede bir araya gelecek. Peki ya o isimler kim? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Sonsuz Aşk
Film

Sonsuz Aşk

Fahriye Evcen
Oyuncu

Fahriye Evcen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hazırlanan Go Türkiye serisine yeni bir film ekleniyor.

Projenin yapımını bu kez NTC Medya üstleniyor. Yeni filmde Murat Yıldırım, Fahriye Evcen ve Sedef Avcı rol alacak. Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen daha önce Sonsuz Aşk filminde birlikte çalışmıştı. İki isim, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmuş olacak.

Filmin yönetmenliğini Semih Bağcı üstleniyor.

Senaryo ise Yekta Torun tarafından kaleme alınıyor. Projede Türkiye’nin farklı bölgeleri tanıtılmaya devam edilecek. Bu filmde Göcek ve Bodrum öne çıkacak. Doğal güzelliklerin ön planda olduğu sahneler planlanıyor. Çekimlerin mayıs ayının ilk yarısında yapılması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın