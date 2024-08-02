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Yataklara Düştü: Instagram Erişim Engelini Takmayan Mauro Icardi, Paylaşımlarına Tam Gaz Devam Etti

Yataklara Düştü: Instagram Erişim Engelini Takmayan Mauro Icardi, Paylaşımlarına Tam Gaz Devam Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 15:59

Son zamanlarda Wanda ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen ve sağlık sorunları yaşadığı gibi birçok iddia ortaya atılan Icardi Instagram engelini aşarak hikaye paylaştı. Yıldız futbolcunun yataklara düştüğünü görenler endişelendi.

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Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Icardi çıkan haberlerin ardından verdiği kilolarla ve endişelendiren tavırlarıyla gündeme geliyordu.

Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Icardi çıkan haberlerin ardından verdiği kilolarla ve endişelendiren tavırlarıyla gündeme geliyordu.

Wanda Nara çocuklarını da alıp yazın keyfini çıkartırken Istanbul gecelerinde görüntülenen Icardi yüzünden düşen bin parçayla hayranlarını üzmüştü.

Wanda Nara çocuklarını da alıp yazın keyfini çıkartırken Istanbul gecelerinde görüntülenen Icardi yüzünden düşen bin parçayla hayranlarını üzmüştü.

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Bugün Instagram'a gelen engelleri aşan Icardi hasta yatağından paylaşımlarda bulundu!

Bugün Instagram'a gelen engelleri aşan Icardi hasta yatağından paylaşımlarda bulundu!

Hastaneden paylaşımlar yapan Icardi engelleri aşıp takipçileri ile iletişimi koparmayınca "yasaklara bile gol atıyor" gibi yorumlar gecikmedi.

Hastaneden paylaşımlar yapan Icardi engelleri aşıp takipçileri ile iletişimi koparmayınca "yasaklara bile gol atıyor" gibi yorumlar gecikmedi.
twitter.com
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