Yataklara Düştü: Instagram Erişim Engelini Takmayan Mauro Icardi, Paylaşımlarına Tam Gaz Devam Etti
Yataklara Düştü: Instagram Erişim Engelini Takmayan Mauro Icardi, Paylaşımlarına Tam Gaz Devam Etti
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Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Icardi çıkan haberlerin ardından verdiği kilolarla ve endişelendiren tavırlarıyla gündeme geliyordu.
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Wanda Nara çocuklarını da alıp yazın keyfini çıkartırken Istanbul gecelerinde görüntülenen Icardi yüzünden düşen bin parçayla hayranlarını üzmüştü.
Bugün Instagram'a gelen engelleri aşan Icardi hasta yatağından paylaşımlarda bulundu!
Hastaneden paylaşımlar yapan Icardi engelleri aşıp takipçileri ile iletişimi koparmayınca "yasaklara bile gol atıyor" gibi yorumlar gecikmedi.
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