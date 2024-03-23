Yasmin Erbil'den Sevgilisi Poyraz'ın Survivor'daki Hırsızlığı Hakkında Çelişkili Yorum Yapan Babasına Tepki!

Hem performansı hem de davranışlarıla Survivor All Star yarışmasına damga vuran Poyraz'ın hırsızlık şoku gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin'le aşk yaşayan Poyraz'ın bu davranışı hakkında önce ılımlı yaklaşsa da daha sonra 'hırsız damat istemiyorum' diyerek çıkışmıştı. Babasının açıklamalarına tepkisiz kalamayan Yasmin Erbil de verdi veriştirdi!