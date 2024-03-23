Yasmin Erbil'den Sevgilisi Poyraz'ın Survivor'daki Hırsızlığı Hakkında Çelişkili Yorum Yapan Babasına Tepki!
Yasmin Erbil'den Sevgilisi Poyraz'ın Survivor'daki Hırsızlığı Hakkında Çelişkili Yorum Yapan Babasına Tepki!
Hem performansı hem de davranışlarıla Survivor All Star yarışmasına damga vuran Poyraz'ın hırsızlık şoku gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin'le aşk yaşayan Poyraz'ın bu davranışı hakkında önce ılımlı yaklaşsa da daha sonra 'hırsız damat istemiyorum' diyerek çıkışmıştı. Babasının açıklamalarına tepkisiz kalamayan Yasmin Erbil de verdi veriştirdi!
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Survivor All Star 2024'ün her bölümünde bizleri şaşkına çevirmeye devam eden olaylar yaşanıyor. Popüler yarışmacılardan Poyraz'ın adı da "pes artık!" dediğimiz bir vukuata karışmıştı.
Konuyla ilgili açıklamayı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay daha önce hiç olmadı" diyerek duyuran Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine hırsızlık için girdiğini açıklamıştı.
Yaşanan hayret verici olaydan sonra 10 ödülden men cezası alan Yiğit Poyraz'ın hırsızlık olayı sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan isimlerden biri de Mehmet Ali Erbil olmuştu. Ne alaka diyenler için küçük bir bilgilendirme de yapalım: Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, Poyraz'la birlikte!
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'la olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin'le arası bir süredir bozuk. Nedeni de; ünlü oyucunun evlenme teklif ettiği kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la olan ilişkisi...
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Biricik kızı Yasmin Erbil'in romantik aşk yaşadığı Poyraz'ın hırsızlık yaptığı iddiası hakkında açıklama yapan Mehmet Ali Erbil ilk başta damat adını savunmuştu.
"Poyraz Robert Koleji ve Boğaziçi mezunu. Bu yarışma neler yaptırıyor insana. Tek değilmiş, çete olarak yapmışlar. Poyraz gayet saygın bir aileden geliyor. Bu kadar üzerine gitmesinler" demişti.
Geçtiğimiz günlerde Gülseren Ceylan'la kameralara takılan Mehmet Ali Erbil, önceki açıklamasına çok zıt bir açıklama yaparak şaşırtmıştı:
"Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki! Kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi... Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum."
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, “Erkeğim adada. Kendisiyle görüşemiyorum. Ceza aldı” diyerek özlemini anlatan Yasmin Erbil babasının açıklamalarına da sert çıkmıştı.
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Babası Mehmet Ali Erbil'in, sevgilisi hakkındaki sözlerine de kayıtsız kalmayan Yasmin Erbil, "Babamın açıklamasına bir şey demek istemiyorum. Benim ona diyecek çok lafım var. Belki de beni gıcık etmeye çalışıyor" diye çıkıştı.
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