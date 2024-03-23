'Taş Bebek' Ölümden Döndü: Hastaneye Kaldırılan Gönül Yazar Sevenlerini Endişelendirdi!
'Taş Bebek' Ölümden Döndü: Hastaneye Kaldırılan Gönül Yazar Sevenlerini Endişelendirdi!
Kaynak: https://onurakay.com.tr/gonul-yazar-i...
'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'dan tüm sevenlerini korkutan bir haber geldi. Onur Akay'ın haberine göre, bacağına pıhtı atan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm Türkiye'nin "Taş Bebek" lakabıyla tanıdığı Gönül Yazar yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendiriyor.
Magazin yazarı Onur Akay, hayranlarını korkutan bir haberle daha gündeme gelen Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar'ın son durumunu açıkladı.
Usta sanatçının yakın dostu Onur Akay, Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yaklaşık bir buçuk saat boyuncu Gönül Yazar'la telefon görüşmesi yaptığını yazan Akay, efsane ismin sağlığı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor."
"İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda