'Taş Bebek' Ölümden Döndü: Hastaneye Kaldırılan Gönül Yazar Sevenlerini Endişelendirdi!

'Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki o pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor. Dün gece yaklaşık bir buçuk saat telefonda konuştuğum değerli sanatçımız Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı.'