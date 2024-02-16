Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin Şefliğe Soyundu! 16 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin Şefliğe Soyundu! 16 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Kubilay Aka:
2. Demet Özdemir:
3. Meriç Aral ve patili dostu:
4. Edis, sanat eseri oldu.
5. Şükrü Özyıldız:
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6. Yasemin Şefkatli'den yaz postu geldi.
7. Pınar Deniz:
8. Kerem Bürsin ve Yasemin Özilhan mutfağa girdi.
9. Sinem Kobal:
10. Sıla Gençoğlu, Zorlu PSM sahnesinden paylaşım yaptı.
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11. Simge Sağın, 14 Şubat konserinden fotoğraf paylaştı.
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