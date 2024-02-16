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Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin Şefliğe Soyundu! 16 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin Şefliğe Soyundu! 16 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.02.2024 - 17:50

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Kubilay Aka:

2. Demet Özdemir:

2. Demet Özdemir:

3. Meriç Aral ve patili dostu:

3. Meriç Aral ve patili dostu:

4. Edis, sanat eseri oldu.

4. Edis, sanat eseri oldu.

5. Şükrü Özyıldız:

5. Şükrü Özyıldız:
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6. Yasemin Şefkatli'den yaz postu geldi.

6. Yasemin Şefkatli'den yaz postu geldi.

7. Pınar Deniz:

8. Kerem Bürsin ve Yasemin Özilhan mutfağa girdi.

9. Sinem Kobal:

10. Sıla Gençoğlu, Zorlu PSM sahnesinden paylaşım yaptı.

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11. Simge Sağın, 14 Şubat konserinden fotoğraf paylaştı.

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