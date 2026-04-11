Yaşar’ın Efsanevi “Divane” Albümünü İnceliyoruz!

Bugün herkes Kumralım şarkısını ezbere biliyor ama bu şarkı, albüm yayımlanmadan önce kendi şöhretine sahipti diyebiliriz. Yaşar o dönem sahne aldığı mekanlarda kendi şarkılarını aralara sıkıştırıyor. Dinleyiciler Kumralım'ı o kadar seviyor ki sırf 'Kumralım' için mekanı dolduranlar oluyor. Yaşar'ın bir plak şirketinin kapısını çalma cesareti de tam olarak sokağın verdiği bu net onaydan geliyor.