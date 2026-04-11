article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yaşar’ın Efsanevi “Divane” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Yaşar’ın Efsanevi “Divane” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
11.04.2026 - 19:01

90'ların tatlı bir meltem esintisi gibi halen etkisini gösteren 'Divane' albümü Yaşar'ın en ama en sevilen albümü diyebiliriz. Kaç mutlu çift birbirine bu albümden şarkı armağan etti, sayısı asla belli değil! 😅 Yaşar'ı sadece 'Kumralım' şarkısıyla tanıyanlar varsa el kaldırsın, çünkü efsanevi 'Divane' albümünü incelemeye geldik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 şarkılık "Divane" albümünü incelerken şarkıları buradan dinleyelim mi?

Tatlı bir bilgiyle başlayalım: Bu albüm aslında bir hediye olacakmış!

Tatlı bir bilgiyle başlayalım: Bu albüm aslında bir hediye olacakmış!

Yaşar Günaçgün, üniversite yıllarında en yakın arkadaşı olan Didem Uysal'a yazdığı şarkı ve şiirleri hediye etmek için biriktiriyormuş. Yani bizim dinlediğimiz albüm tamamen bir hediyeymiş. Yaşar 25 yaşında bu hediyeyi herkese dinletmek için stüdyoya girmişti.

Albüm yayımlanmadan önce her yerde "Kumralım" rüzgarı esiyordu.

Bugün herkes Kumralım şarkısını ezbere biliyor ama bu şarkı, albüm yayımlanmadan önce kendi şöhretine sahipti diyebiliriz. Yaşar o dönem sahne aldığı mekanlarda kendi şarkılarını aralara sıkıştırıyor. Dinleyiciler Kumralım'ı o kadar seviyor ki sırf 'Kumralım' için mekanı dolduranlar oluyor. Yaşar'ın bir plak şirketinin kapısını çalma cesareti de tam olarak sokağın verdiği bu net onaydan geliyor.

"Divane" albümü aslında akustik olarak kaydedilecekti.

"Divane" albümü aslında akustik olarak kaydedilecekti.

Albümün kayıt süreci başlangıçtaki plana hiç uymuyor. Ortaya atılan ilk fikirde sadece vokal ve tek bir akustik gitardan oluşan alabildiğine sade bir iş yapmak olacaktı. Usta gitarist Erdem Sökmen tüm altyapıyı tek gitara göre çalıyor. Fakat stüdyo günleri uzadıkça ekip dayanamayıp şarkılara perküsyonlar ve yaylılar eklemeye başlıyor.

Erdem Sökmen burada sitem etmişti. Çünkü albümün temelini kendisi oluşturuyordu.

Erdem Sökmen burada sitem etmişti. Çünkü albümün temelini kendisi oluşturuyordu.

Albüm o sakin halinden çıkıp bambaşka bir zenginliğe ulaşınca Erdem Sökmen'in Yaşar'a dönüp 'Ben ne çaldım, siz ne yapmışsınız!' demesi, o günkü organik akışın tatlı bir özeti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Albümdeki şarkıların söz ve müziklerinde büyük çoğunlukta Yaşar'ın imzası var.

Albümdeki şarkıların söz ve müziklerinde büyük çoğunlukta Yaşar'ın imzası var.

Elbette birkaç nokta dışında.

Albümdeki tek istisna "Koy Beni Gözlerine" şarkısı. Alper Arundar imzası taşıyor.

İşin düzenleme kısmında ise Tansel Doğanay ve Sarp Özdemiroğlu devreye giriyor. Albümün lokomotifi olan 'Kumralım'ın aranjesini ise Yaşar bizzat kendisi yapıyor.

Tabii usta kadroyu da unutmamak gerekiyor.

Tabii usta kadroyu da unutmamak gerekiyor.

Albümü dinlerken hissettiğimiz o sıcaklığın arkasında dönemin en sağlam müzisyenleri var. Kayıt ve mix masasında Fuat Domaniç oturuyor. Enstrümanlara baktığımızda ise tam bir yıldızlar karması görüyoruz:

  • Gitarlar: Erdem Sökmen, Erkan Oğur, Erdinç Şenyaylar

  • Ritimler: Aydın Karabulut

  • Ney: Ercan Irmak

  • Kanun: Turgay Özüfler

Yaşar bu albümle 90'ların pop müziğine Akdeniz soluğu getirdi desek yeridir!

Yaşar bu albümle 90'ların pop müziğine Akdeniz soluğu getirdi desek yeridir!

1996 sonbaharında albüm piyasaya çıktığında pop müzikte yüksek tempolu, elektronik altyapılı şarkılar modaydı. Yaşar, Divane ile bu akıma girmedi. Kendi sakin ve hikaye anlatan dilini kurdu. 'Birtanem', 'Kör Bıçak' ve 'Divane' gibi şarkıların peş peşe kliplenmesiyle bu albüm 90'ların klasikleri arasına yerleşti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın