Yaşam Tarzına Göre Tam Şu An Dinlemen Gereken O Müziği Söylüyoruz!
Yaşam Tarzına Göre Tam Şu An Dinlemen Gereken O Müziği Söylüyoruz!
Bu testin sonunda, yaşam tarzına en uygun olan müziği söylüyoruz. Hazırsan, başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Ailenle mi yoksa tek mi yaşıyorsun?
2. Haftada kaç kere spor yapıyorsun.
3. Bir günde ne kadar su içiyorsun?
4. En güzel ev aktivitesi nedir?
5. Sen hangisini tercih edersin?
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6. Kalabalık bir şehirde mi yaşıyorsun?
7. Bunlardan hangisini içmeyi tercih edersin?
8. Son olarak, ne kadar stressiz birisin? Puanla!
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