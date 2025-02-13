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Yaşam Tarzına Göre Müzik Zevkine Layık Bir Parça Öneriyoruz!

etiket Yaşam Tarzına Göre Müzik Zevkine Layık Bir Parça Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 02:03

Müzik, ruh halimizi yansıtan, hayatımıza renk katan en güzel şeylerden biri! Her birimizin farklı bir tarzı, farklı bir dünyası var. Peki, senin yaşam tarzına en uygun müzik hangisi? Hadi gel, senin zevkine hitap edecek bir parça önerelim!👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sen nasıl birisin?

2. Aşkın için her türlü fedakarlığı yapar mısın?

3. Hayata baktığın pencere bunlardan hangisi olsun isterdin?

4. Yenilikler sana nasıl hissettiriyor?

5. Dışa dönük biri olduğunu söyleyebilir misin?

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6. Cumartesi günü hangisini yapmak istersin?

7. Spor yapmayı sever misin?

8. Son olarak, 2025 nasıl geçiyor? Puanla bakalım!

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miray soysal
miray soysal
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