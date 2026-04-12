Yasaklı Madde Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Bulunan Cem Adrian'dan İlk Açıklama Geldi

Dün akşam yapılan ve 14 isim hakkında gözaltı kararı alınan soruşturmada ismi geçen ünlü şarkıcı Cem Adrian, yurt dışında olması sebebiyle gözaltına alınamamıştı.

Cem Adrian, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 'Herkese iyi pazarlar…

Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim.

Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız.

O meselelerden çok çok uzağım.

Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun.

Sevgi ve saygılarımla 💎' ifadelerine yer verdi.