Yasaklı Madde Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Bulunan Cem Adrian'dan İlk Açıklama Geldi

Yasaklı Madde Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Bulunan Cem Adrian'dan İlk Açıklama Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.04.2026 - 13:49

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında dün akşam yeni operasyon düzenlenmiş ve 14 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şarkıcı Cem Adrian yurt dışında bulunması sebebiyle gözaltına alınamamıştı. Ünlü şarkıcıdan gözaltı kararıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Cem Adrian'dan ilk açıklama geldi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Cem Adrian'dan ilk açıklama geldi.

Dün akşam yapılan ve 14 isim hakkında gözaltı kararı alınan soruşturmada ismi geçen ünlü şarkıcı Cem Adrian, yurt dışında olması sebebiyle gözaltına alınamamıştı. 

Cem Adrian, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 'Herkese iyi pazarlar…

Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim.

Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız.

O meselelerden çok çok uzağım.

Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun.

Sevgi ve saygılarımla 💎' ifadelerine yer verdi.

Cem Adrian'ın yaptığı paylaşım:

Cem Adrian'ın yaptığı paylaşım:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
