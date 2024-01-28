Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaşadıkları Absürt Olaylardan Sonra Haklı Sebeplerle İstifa Ederek İçimizin Yağlarını Eriten 15 Kişi

Yaşadıkları Absürt Olaylardan Sonra Haklı Sebeplerle İstifa Ederek İçimizin Yağlarını Eriten 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:31

İstifa etmek her zaman kolay bir karar değildir; ancak bazen, yaşamın bize sunduğu zorluklar karşısında başka seçenek kalmaz. İşte bu yazımızda, haklı sebeplerle istifa etmeyi seçen ve bu kararıyla bizleri derinden etkileyen 15 kişiyi ele alacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Anneannemin cenazesine gidecektim ama patronum reddetmeye çalıştı."

1. "Anneannemin cenazesine gidecektim ama patronum reddetmeye çalıştı."

'Ben de normal olarak istifa ettim.'

2. "Tehdit ederek motive etmeye çalışıyorlardı."

2. "Tehdit ederek motive etmeye çalışıyorlardı."

3. "Pazarlama ve satış işi yapacağımı söylemişlerdi ama işe gittiğimde kapıdan kapıya satış yapacağımı öğrendim..."

3. "Pazarlama ve satış işi yapacağımı söylemişlerdi ama işe gittiğimde kapıdan kapıya satış yapacağımı öğrendim..."

'Kışın soğunda oradan oraya koşturacağımızı anlayınca aynı gün işi bıraktım.'

4. "Çalıştığım ofis çok kirliydi ama takım arkadaşlarımın çok umrunda değil gibiydi. Dayanamayıp işten ayrıldım."

4. "Çalıştığım ofis çok kirliydi ama takım arkadaşlarımın çok umrunda değil gibiydi. Dayanamayıp işten ayrıldım."

5. "Patronum adeta bir tacizciydi ve sürekli bel altı şakalar yapıyordu. İşten ayrılmadan önce güzel bir şikayet formu doldurdum ve bütün online platformlarda yaşadıklarımı anlattım."

5. "Patronum adeta bir tacizciydi ve sürekli bel altı şakalar yapıyordu. İşten ayrılmadan önce güzel bir şikayet formu doldurdum ve bütün online platformlarda yaşadıklarımı anlattım."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "İşe termosumda sıcak kahvemle beraber gelmiştim."

6. "İşe termosumda sıcak kahvemle beraber gelmiştim."

'Patronum, iş yerimde termos kullanamayacağımı söyledi ve termosumu çöpe atmamı istedi. Dışarıya götürüp dökeceğimi söylememe rağmen hemen dökmemi istedi ve termosumu alıp çöpe attı. Güzelce bir 10 saniye bakıp ne yapacağımı düşündükten sonra yasal sorunlara girmemek için hiçbir şey yapmadan işten ayrılmaya karar verdim.'

7. "Mağaza görevlisi olarak çalışıyordum ve ilk günden 20 saat çalışmamı istediler."

7. "Mağaza görevlisi olarak çalışıyordum ve ilk günden 20 saat çalışmamı istediler."

'İkinci günse 39.5 saatlik mesai yazmışlardı. 20 Saatin üstünü kaldıramayacağımı söylediğimde, patronum zorunda olduğumu söyledi. Ben de işi orada bıraktım ve eve döndüm.'

8. "Cumartesileri çalışamam dememe rağmen sürekli cumartesi günü iş için yazıyorlardı ve ben de sonunda dayanamayıp işe gitmeyi bıraktım."

'Ayrılacağımı bile söylemeden bıraktım.'

9. "Satış görevlisi olarak çalışıyorduk ve bonuslarımız vardı."

9. "Satış görevlisi olarak çalışıyorduk ve bonuslarımız vardı."

'Yeni gelen patronumuz artık bonusların olmayacağını söyledi ve durum böyle olunca ben ve en iyi 2 çalışanımız işi bıraktık. 6 ay sonra işin battığını duydum.'

10. "Beni hırsızlık yapmakla suçladılar ama aslında patronum beni 'test ediyordu...'

10. "Beni hırsızlık yapmakla suçladılar ama aslında patronum beni 'test ediyordu...'
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Lojistik şirketinde stajyer olarak çalışıyordum ama çalışma yerim o kadar meşguldü ki, menajerim beni eğitemedi."

11. "Lojistik şirketinde stajyer olarak çalışıyordum ama çalışma yerim o kadar meşguldü ki, menajerim beni eğitemedi."

'Bir keresinde yanlış bilgi vererek büyük bir teslimatı mahvettim ve bunun tekrar olacağı korkusunu aşamayarak işe dönmedim.'

12. "Çalışanlardan birisi laptop bilgisiyarımı çaldı ama söylememe rağmen kimse bana inanmadı."

12. "Çalışanlardan birisi laptop bilgisiyarımı çaldı ama söylememe rağmen kimse bana inanmadı."

'O gün işi bıraktım ve bir daha arkama bakmadım.'

13. "Hasta olmama rağmen işe gelmemi istediler ve nasıl hissettiğimi umursamadıklarını söylediler."

'İstifa ettiğim için hiç pişman değilim.'

14. "Çocuğumun okuldaki ilk günüydü ve onunla beraber olmak istediğimi söylememe rağmen izin vermediler."

14. "Çocuğumun okuldaki ilk günüydü ve onunla beraber olmak istediğimi söylememe rağmen izin vermediler."

'Bir daha o anın dönmeyeceğini bildiğim için anında istifa ettim.'

15. "Aynı şirkette 10 yıldır çalışıyordum ve daha üst bir pozisyon için yer açılmıştı."

15. "Aynı şirkette 10 yıldır çalışıyordum ve daha üst bir pozisyon için yer açılmıştı."

'Başvurmama rağmen beni görüşmeye bile çağırmadılar ve o firmada geleceğim olmadığını anladım.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın