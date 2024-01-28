Yaşadıkları Absürt Olaylardan Sonra Haklı Sebeplerle İstifa Ederek İçimizin Yağlarını Eriten 15 Kişi

'Patronum, iş yerimde termos kullanamayacağımı söyledi ve termosumu çöpe atmamı istedi. Dışarıya götürüp dökeceğimi söylememe rağmen hemen dökmemi istedi ve termosumu alıp çöpe attı. Güzelce bir 10 saniye bakıp ne yapacağımı düşündükten sonra yasal sorunlara girmemek için hiçbir şey yapmadan işten ayrılmaya karar verdim.'