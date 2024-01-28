Yaşadıkları Absürt Olaylardan Sonra Haklı Sebeplerle İstifa Ederek İçimizin Yağlarını Eriten 15 Kişi
Yaşadıkları Absürt Olaylardan Sonra Haklı Sebeplerle İstifa Ederek İçimizin Yağlarını Eriten 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İstifa etmek her zaman kolay bir karar değildir; ancak bazen, yaşamın bize sunduğu zorluklar karşısında başka seçenek kalmaz. İşte bu yazımızda, haklı sebeplerle istifa etmeyi seçen ve bu kararıyla bizleri derinden etkileyen 15 kişiyi ele alacağız.
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1. "Anneannemin cenazesine gidecektim ama patronum reddetmeye çalıştı."
2. "Tehdit ederek motive etmeye çalışıyorlardı."
3. "Pazarlama ve satış işi yapacağımı söylemişlerdi ama işe gittiğimde kapıdan kapıya satış yapacağımı öğrendim..."
4. "Çalıştığım ofis çok kirliydi ama takım arkadaşlarımın çok umrunda değil gibiydi. Dayanamayıp işten ayrıldım."
5. "Patronum adeta bir tacizciydi ve sürekli bel altı şakalar yapıyordu. İşten ayrılmadan önce güzel bir şikayet formu doldurdum ve bütün online platformlarda yaşadıklarımı anlattım."
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6. "İşe termosumda sıcak kahvemle beraber gelmiştim."
7. "Mağaza görevlisi olarak çalışıyordum ve ilk günden 20 saat çalışmamı istediler."
8. "Cumartesileri çalışamam dememe rağmen sürekli cumartesi günü iş için yazıyorlardı ve ben de sonunda dayanamayıp işe gitmeyi bıraktım."
9. "Satış görevlisi olarak çalışıyorduk ve bonuslarımız vardı."
10. "Beni hırsızlık yapmakla suçladılar ama aslında patronum beni 'test ediyordu...'
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11. "Lojistik şirketinde stajyer olarak çalışıyordum ama çalışma yerim o kadar meşguldü ki, menajerim beni eğitemedi."
12. "Çalışanlardan birisi laptop bilgisiyarımı çaldı ama söylememe rağmen kimse bana inanmadı."
13. "Hasta olmama rağmen işe gelmemi istediler ve nasıl hissettiğimi umursamadıklarını söylediler."
14. "Çocuğumun okuldaki ilk günüydü ve onunla beraber olmak istediğimi söylememe rağmen izin vermediler."
15. "Aynı şirkette 10 yıldır çalışıyordum ve daha üst bir pozisyon için yer açılmıştı."
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