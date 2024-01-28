Yaş Aldıkça Tahammül Edemedikleri Durumları Bütün İçtenliğiyle Paylaşan 19 Kişi
Yaş Aldıkça Tahammül Edemedikleri Durumları Bütün İçtenliğiyle Paylaşan 19 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlar gençken hoşlandıkları ve yapmaktan zevk aldıkları şeylerden yaş aldıkça nefret edebiliyor. Kalabalık ortamlarda eğlenmek hayat tarzlarıyken, dışarı çıkıp, eğlenmek çok zor gelebiliyor. Yaşları ilerledikçe tahammül edemedikleri durumları paylaşan kullancıları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Artık kalabalık mekanlardan nefret ediyorum."
2. "Geceleri yeterince uyuyamamak sinirlerimi bozuyor."
3. "Yöneticilerin egolarıyla uğraşmaktan yoruldum. Artık çalışmak istemiyorum."
4. "Sosyal medyadan gün geçtikçe daha çok nefret ediyorum."
5. "Geç saatlere kadar dışarıda kalmak çok zor geliyor."
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6. "Aile büyüklerinin etrafında büyüdüm ve hepsinin mükemmel olduğunu düşünürdüm. Gerçekte hepsi ciddi şekilde sorunlu ve birçoğu oldukça toksik. Birkaç aile üyesinin tüm iletişimi kesmesini ve farklı şehirlere taşınma nedenlerini anlıyorum."
7. "Günümüzde hayat mali açıdan çok zor hale geldi."
8. "İnsanlardaki saygı eksiliğine tahammül edememeye başlıyorsunuz."
9. "Sevdiğiniz insanları yavaş yavaş kaybediyorsunuz."
10. "Bugünlerde çevremde iletişim eksikliği görüyorum. Kimse dürüst olma taraftarı değil."
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11. "Araba kullanmak ve trafikte kalmak çok daha çekilmez bir hale geliyor."
12. "Kendime vakit ayıramıyorum."
13. "Ani yüksek seslere karşı hassas oluyorsunuz."
14. "Çok konuşan ve sahte tepkiler veren insanları görmek bile istemiyorum."
15. "Kötü ve empatiden yoksun insanlara zaman ayırmak zorunda kalmak istemiyorum."
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16. "Yaşım ilerledikçe sorunun kendimde olduğunu anladım ve bunu fark etmem beni üzdü."
17. "Yaşım ilerledikçe ortaya çıkan ağrılar hayat kalitemi düşürüyor."
18. "Kışları sevmemeye başlıyorsunuz."
19. "Gürültü yapan çocuklara dayanamıyorum."
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Gerizekalı insanlara tahammül edemiyorum 😀
lan.. ben bu şeylerin çoğuna tahammül edemez hale geldim, yaşlanıyor muyum şimdi 😂😂