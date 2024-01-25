"Gece 3'te Niye Acile Geliyorsunuz? Hiç Anlamıyorum" Diyen Doktora Kullanıcılardan Tepki Yükseldi
"Gece 3'te Niye Acile Geliyorsunuz? Hiç Anlamıyorum" Diyen Doktora Kullanıcılardan Tepki Yükseldi
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Twitter (X)'da bir doktor paylaşımında dikkat çeken sözler kullandı. Doktorun aciliyet konusunda vatandaşlardan duyar beklemesi kızdırdı.
"@kursatguner" adlı kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düşünceli bir fotoğrafını kullandı.
Hastanede çekilen fotoğrafının üstüne ise "9 aydır ayak bileği ağrıyan hasta neden bu sabah saat üçte acile gelir ki?" diye yazdı.
Mevcut hastalığı için çalışma saatleri içerisinde randevu alınması gerektiğini vurgulamak isteyen doktorun sözleri ters tepti.
Doktorun "Niye gece 3'te acile geliyorsunuz, anlamaya çalışıyorum" paylaşımına tepki yağdı.
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İşte o tweet:
Kullanıcılardan kimisi doktorun yanında oldu.
"Niye laf anlatmaya çalışıyorsun?"
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Kimisi de doktordan anlayış bekledi.
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