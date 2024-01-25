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"Gece 3'te Niye Acile Geliyorsunuz? Hiç Anlamıyorum" Diyen Doktora Kullanıcılardan Tepki Yükseldi

"Gece 3'te Niye Acile Geliyorsunuz? Hiç Anlamıyorum" Diyen Doktora Kullanıcılardan Tepki Yükseldi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 11:35

Twitter (X)'da bir doktor paylaşımında 'Gece 3'te neden acile geliyorsunuz?' demesine vatandaş tepki gösterdi: 'Ne zaman gelelim istersin?'

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Twitter (X)'da bir doktor paylaşımında dikkat çeken sözler kullandı. Doktorun aciliyet konusunda vatandaşlardan duyar beklemesi kızdırdı.

Twitter (X)'da bir doktor paylaşımında dikkat çeken sözler kullandı. Doktorun aciliyet konusunda vatandaşlardan duyar beklemesi kızdırdı.

"@kursatguner" adlı kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düşünceli bir fotoğrafını kullandı.

"@kursatguner" adlı kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düşünceli bir fotoğrafını kullandı.

Hastanede çekilen fotoğrafının üstüne ise "9 aydır ayak bileği ağrıyan hasta neden bu sabah saat üçte acile gelir ki?" diye yazdı.

Hastanede çekilen fotoğrafının üstüne ise "9 aydır ayak bileği ağrıyan hasta neden bu sabah saat üçte acile gelir ki?" diye yazdı.

Mevcut hastalığı için çalışma saatleri içerisinde randevu alınması gerektiğini vurgulamak isteyen doktorun sözleri ters tepti.

Mevcut hastalığı için çalışma saatleri içerisinde randevu alınması gerektiğini vurgulamak isteyen doktorun sözleri ters tepti.

Doktorun "Niye gece 3'te acile geliyorsunuz, anlamaya çalışıyorum" paylaşımına tepki yağdı.

Doktorun "Niye gece 3'te acile geliyorsunuz, anlamaya çalışıyorum" paylaşımına tepki yağdı.
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İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

Kullanıcılardan kimisi doktorun yanında oldu.

Kullanıcılardan kimisi doktorun yanında oldu.
twitter.com

"Niye laf anlatmaya çalışıyorsun?"

"Niye laf anlatmaya çalışıyorsun?"
twitter.com

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Kimisi de doktordan anlayış bekledi.

Kimisi de doktordan anlayış bekledi.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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