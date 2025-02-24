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Yarınlar Yokmuş Gibi Koşarken Çalma Listenizde Mutlaka Olması Gereken 14 Şarkı

etiket Yarınlar Yokmuş Gibi Koşarken Çalma Listenizde Mutlaka Olması Gereken 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 23:55

Hayat hızla geçerken, anı yakalamak için bazen koşmayı bırakmanız gerekir. Bütün kaygılarınızı bir kenara bırakmak için koşarken, durmayı da öğrenmelisiniz. Düşünceleriniz koştukça değil, hissetmeyi bırakınca azalacak. İşte sana koşarken dinleyebileceğin şarkı önerilerimiz...

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1. Rap God

2. Chmber of Reflection

3. Shometyle

4. Vengeance

5. Waste

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6. After Dark

7. Spit in my face

8. Call Me

9. After Hours

10. Bombs Away

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11. Mockingbird

12. 9mm

13. Cult Classic

14. Shadow Lady

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