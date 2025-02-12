Yarın Okullar Tatil mi? 13 Şubat Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
Yarın Okullar Tatil mi? 13 Şubat Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
Sibirya soğuklarının etkisinde olan Türkiye'nin pek çok ilimizde kar yağışı devam ediyor. Yer yer yoğunluğunu artıran kar yağışı eğitime ara verilmesine de neden oluyor. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği kar tatili araştırmaları ise 12 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verilmesi nedeniyle İstanbul'da artıyor. Peki, 13 Şubat'ta okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
İşte, detaylar...
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Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı kimi illerimizde yaşamı olumsuz etkiliyor. En çok da milyonlarca öğrenci ve veliyi etkileyen kar tatili gündeme geliyor.
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İstanbul'da 12 Şubat'ta eğitime bir gün ara verilmişti!
Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe Günü Okullar Tatil mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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