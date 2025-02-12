Yarın Okullar Tatil mi? 13 Şubat Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

İstanbul Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İBB'den gelen açıklamada AKOM'un hava tahmin raporuna göre, kentte dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkisinin devam edeceği ifade edildi. Kar yağışı öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkisini artırırken Valilikten gelecek açıklama da merakla bekleniyor.

Okulların yarın tatil olup olmadığı henüz belli değil!

SON DURUMDA BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YA DA VALİLİKTEN YAPILACAK AÇIKLAMALAR HABERİMİZDE YER ALACAKTIR.