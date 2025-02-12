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Yarın Okullar Tatil mi? 13 Şubat Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

Yarın Okullar Tatil mi? 13 Şubat Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

tatil kar yağışı İstanbul kar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 16:39

Sibirya soğuklarının etkisinde olan Türkiye'nin pek çok ilimizde kar yağışı devam ediyor. Yer yer yoğunluğunu artıran kar yağışı eğitime ara verilmesine de neden oluyor. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği kar tatili araştırmaları ise 12 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verilmesi nedeniyle İstanbul'da artıyor. Peki, 13 Şubat'ta okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 

İşte, detaylar...

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Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı kimi illerimizde yaşamı olumsuz etkiliyor. En çok da milyonlarca öğrenci ve veliyi etkileyen kar tatili gündeme geliyor.

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı kimi illerimizde yaşamı olumsuz etkiliyor. En çok da milyonlarca öğrenci ve veliyi etkileyen kar tatili gündeme geliyor.

Son iki haftadır Valilik kararıyla ülkemizin çeşitli illerinde ve ilçelerinde söz konusu olan kar tatili, 13 Şubat'ta da devam edecek mi? Eğitime ara verilen illerde öğrenciler Perşembe günü okula gidip gitmeyeceklerini araştırıyor.

İstanbul'da 12 Şubat'ta eğitime bir gün ara verilmişti!

İstanbul'da 12 Şubat'ta eğitime bir gün ara verilmişti!

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuru ile megakent genelinde kar tatili ilan edilmişti. 

Vali Gül, açıklamasında; 'İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. ' ifadelerine yer vermişti.

Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe Günü Okullar Tatil mi?

Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe Günü Okullar Tatil mi?

İstanbul Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İBB'den gelen açıklamada AKOM'un hava tahmin raporuna göre, kentte dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkisinin devam edeceği ifade edildi. Kar yağışı öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkisini artırırken Valilikten gelecek açıklama da merakla bekleniyor. 

Okulların yarın tatil olup olmadığı henüz belli değil! 

SON DURUMDA BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YA DA VALİLİKTEN YAPILACAK AÇIKLAMALAR HABERİMİZDE YER ALACAKTIR.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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