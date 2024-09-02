Yargıtay, Eşinden Habersiz Kredi Çeken ve Eve Haciz Getiren Eşi Kusurlu Buldu
Yargıtay, Eşinden Habersiz Kredi Çeken ve Eve Haciz Getiren Eşi Kusurlu Buldu
Yargıtay, bir boşanma davasında eşlerden birinin 'habersiz kredi çekmesini' kusur sayarak, dava açan eşi haklı buldu. Sabah Gazetesi'nde yer alan haber sonraki durumlarda da emsal olacağa benziyor.
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Adana’da yaşayan Gülenay L. ve Kutay L., karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gülenay L., eşinin evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çekip borca girdiğini, bu borçlardan haberdar olmadığını belirterek eşinin evlilikte kusurlu olduğunu iddia etti.
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Gülenay L. aynı zamanda kendisine manevi tazminat da ödenmesini istedi. Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, kadının manevi tazminat talebini reddetti. Kararı Gülenay L. yargıtaya taşıdı.
Yargıtay'dan gelen kararda, eşinden habersiz kredi çekip borçlanan ve bu borçlar nedeniyle icra takibi başlatılan, ayrıca eve haciz gelmesine yol açan kocanın tamamen kusurlu olduğuna dikkat çekildi.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, kocanın evlilik sürecindeki bu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek, erkeğin manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
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