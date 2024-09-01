Rusya'dan Türkiye - Suriye Arasındaki Görüşme İhtimali İçin Büyük İddia: Askerlerin Çekilmesi Gündemde
Rusya'dan Türkiye - Suriye Arasındaki Görüşme İhtimali İçin Büyük İddia: Askerlerin Çekilmesi Gündemde
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Russia Today (RT) televizyon kanalına konuşan Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını açıkladı.
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Türkiye'nin askerleri geri çekmesi ile ilgili konuşan Lavrov, "Türkler buna hazır, ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı" diyerek, mültecilerin geri dönüşü ve Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehditlerinin bastırılması gibi konuların gündemde olduğunu ve bu meseleler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Lavrov ayrıca, "Suriye hükümetine göre, Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilmesine dair net bir karar alınması gerektiğini" belirtti.
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