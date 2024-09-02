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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti!

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 13:03 Son Güncelleme: 02.09.2024 - 13:10

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bugün Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

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Daha önce AK Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçen Mehmet Kasım Gülpınar, bugün YRP'den de ayrıldığını duyurdu.

Daha önce AK Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçen Mehmet Kasım Gülpınar, bugün YRP'den de ayrıldığını duyurdu.

Gülpınar’ın geçtiğimiz günlerde tekrardan AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti. İstifasına ilişkin TGRT Haber’e konuşan Gülpınar, bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Gülpınar’ın geçtiğimiz günlerde tekrardan AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti. İstifasına ilişkin TGRT Haber’e konuşan Gülpınar, bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz ay "Belediye başkanlarımız tehditle AK Parti'ye katılmaya zorlanıyor" demişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz ay "Belediye başkanlarımız tehditle AK Parti'ye katılmaya zorlanıyor" demişti.
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