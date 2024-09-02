Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti!
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bugün Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce AK Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçen Mehmet Kasım Gülpınar, bugün YRP'den de ayrıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülpınar’ın geçtiğimiz günlerde tekrardan AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti. İstifasına ilişkin TGRT Haber’e konuşan Gülpınar, bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz ay "Belediye başkanlarımız tehditle AK Parti'ye katılmaya zorlanıyor" demişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın