Yargı'da Oğlunu Öldüren Cennet Karakterine Hayat Veren Tuğba Çom Diziye Veda Etti: İnşallah Saldırıya Uğramam

Yargı dizisinde son haftalarda izledikçe öfke uyandıran bir konu işleniyordu. Hayatını kaybeden oğlunun ardından ağıtlar yakan Cennet'in oğlunun ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı. İzleyicinin büyük öfkeye kapıldığı olayın ardından karaktere veda eden Tuğba Çom, vedasıyla güldürmeyi başardı.