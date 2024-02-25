Yargı'da Oğlunu Öldüren Cennet Karakterine Hayat Veren Tuğba Çom Diziye Veda Etti: İnşallah Saldırıya Uğramam
Yargı'da Oğlunu Öldüren Cennet Karakterine Hayat Veren Tuğba Çom Diziye Veda Etti: İnşallah Saldırıya Uğramam
Yargı dizisinde son haftalarda izledikçe öfke uyandıran bir konu işleniyordu. Hayatını kaybeden oğlunun ardından ağıtlar yakan Cennet'in oğlunun ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı. İzleyicinin büyük öfkeye kapıldığı olayın ardından karaktere veda eden Tuğba Çom, vedasıyla güldürmeyi başardı.
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Pazar akşamlarının en çok izlenen ödüllü dizisi Yargı, son bölümüyle de yine büyük beğeni topladı.
Oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmada son haftalarda izlediğimiz Cennet karakterine fazlasıyla üzülmüş, katilin kim olduğunun bir an önce ortaya çıkmasını istemiştik.
Ancak ne yazık ki oğlunun kaybının ardından ağıtlar yakan Cennet, çocuğunun ölümüyle doğrudan ilişkili çıktı!
Cennet'in oğlunun ölümünden sorumlu olmasına karşı duygularımızı da Ceylin layıkıyla açığa çıkardı. "Herkes anne olmamalı" diyen Ceylin'e katılmamak elde değil gerçekten!
Cennet karakterine hayat veren Tuğba Çom da bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla diziye veda etti.
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"Yarın inşallah Erol Taş gibi saldırıya uğramam" diyen ünlü oyuncu, canlandırdığı karakter ile gerçek hayatta bir bağı olmadığının altını çizmeye çalıştı.
Oyuncunun karakteri kusursuz canlandırışı da büyük beğeni topladı
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