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Yaratıcı Prodüksiyonuyla Dikkat Çeken 10 Blood Orange Şarkısı

etiket Yaratıcı Prodüksiyonuyla Dikkat Çeken 10 Blood Orange Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:31

Yaratıcı prodüksiyonuyla etkileyen Blood Orange'ın 10 şarkısı bu içerikte!

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1. Blood Orange - Wish (Visualizer)

2. Blood Orange - Relax and Run (Audio) ft. Erika de Casier, Eva Tolkin

3. Blood Orange - Jewelry (Live on the Black Power Live Broadcast)

4. Blood Orange - Dark & Handsome (feat. Toro y Moi) (Official Video)

5. Blood Orange - Jewelry (Official Video)

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6. Blood Orange - Charcoal Baby (Official Video)

7. Blood Orange - Better Than Me (Official Video)

8. Blood Orange - High Street Feat. Skepta (Official Video)

9. Blood Orange - Uncle ACE (Kindness remix feat. Robert Owens)

10. Blood Orange - You're Not Good Enough (Lyric Video)

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