Yaratıcı Prodüksiyonuyla Dikkat Çeken 10 Blood Orange Şarkısı
Yaratıcı Prodüksiyonuyla Dikkat Çeken 10 Blood Orange Şarkısı
Yaratıcı prodüksiyonuyla etkileyen Blood Orange'ın 10 şarkısı bu içerikte!
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1. Blood Orange - Wish (Visualizer)
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2. Blood Orange - Relax and Run (Audio) ft. Erika de Casier, Eva Tolkin
3. Blood Orange - Jewelry (Live on the Black Power Live Broadcast)
4. Blood Orange - Dark & Handsome (feat. Toro y Moi) (Official Video)
5. Blood Orange - Jewelry (Official Video)
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