Yaralı Kalbine İyi Gelecek Bir Ayrılık Şarkısı Öneriyoruz!
Yaralı Kalbine İyi Gelecek Bir Ayrılık Şarkısı Öneriyoruz!
Yeni ayrıldın, kalbin yaralı ve duygularına tercüman olacak bir şarkıya ihtiyacın var...
O zaman doğru yerdesin!
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1. Kendini üzgün ve kötü hissettiğinde ne yaparsın?
2. Ne zamandır aşk acısı çekiyorsun?
3. Senin ilişkin neden bitti?
4. Peki ya üzgün olduğunda ne tarz müzikler dinlersin?
5. Şu an yanına gelse tekrar birlikte olmak ister misin?
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6. Eğer ikinizle alakalı bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?
7. Son olarak, her şey için yine de güzeldi diyebiliyor musun?
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