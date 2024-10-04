Nickelback, rock müziğin en sevilen ve dinlenesi gruplarından biri. Yıllar içinde ürettikleri her parça, güçlü melodileri ve etkileyici sözleriyle dinleyicilerini kendine çekmeyi başardı. İşte, yaptıkları her parça dinlenesi olan Nickelback grubunun 12 muhteşem eseri. Keyifli dinlemeler!👇