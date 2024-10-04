Yaptıkları Her Parça Dinlenesi Olan Nickelback Grubunun 12 Muhteşem Eseri
Yaptıkları Her Parça Dinlenesi Olan Nickelback Grubunun 12 Muhteşem Eseri
Nickelback, rock müziğin en sevilen ve dinlenesi gruplarından biri. Yıllar içinde ürettikleri her parça, güçlü melodileri ve etkileyici sözleriyle dinleyicilerini kendine çekmeyi başardı. İşte, yaptıkları her parça dinlenesi olan Nickelback grubunun 12 muhteşem eseri. Keyifli dinlemeler!👇
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1. Nickelback - Savin' Me
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2. Nickelback - How You Remind Me
3. Nickelback - Photograph
4. Nickelback - Rockstar
5. Nickelback - Animals
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6. Nickelback - Far Away
7. Nickelback - Lullaby
8. Nickelback - When We Stand Together
9. Nickelback - Hero
10. Nickelback - If Today Was Your Last Day
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