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Yaptıkları Her Parça Dinlenesi Olan Nickelback Grubunun 12 Muhteşem Eseri

etiket Yaptıkları Her Parça Dinlenesi Olan Nickelback Grubunun 12 Muhteşem Eseri

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 23:45

Nickelback, rock müziğin en sevilen ve dinlenesi gruplarından biri. Yıllar içinde ürettikleri her parça, güçlü melodileri ve etkileyici sözleriyle dinleyicilerini kendine çekmeyi başardı. İşte, yaptıkları her parça dinlenesi olan Nickelback grubunun 12 muhteşem eseri. Keyifli dinlemeler!👇

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1. Nickelback - Savin' Me

2. Nickelback - How You Remind Me

3. Nickelback - Photograph

4. Nickelback - Rockstar

5. Nickelback - Animals

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6. Nickelback - Far Away

7. Nickelback - Lullaby

8. Nickelback - When We Stand Together

9. Nickelback - Hero

10. Nickelback - If Today Was Your Last Day

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11. Nickelback - Someday

12. Nickelback - Never Again

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