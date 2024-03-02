Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Babama iki yüzlü olduğunu ve aile terapistinin ilişkimizi düzeltemeyeceğini söyledim."
2. "Arkadaşıma karnındaki yara izinden rahatsız olduğum için bikini giymemesini söyledim."
3. "Kardeşime onun hayatının benim en büyük kabusum olduğunu söyledim."
4. "Eski eşimin yeni eşi hastanede yatıyordu ve onu görmesi için çocuklarımıza benim bakmamı istedi ancak kabul etmedim."
5. "Babamın sevgilisiyle düğününe gotik makyajımla gittim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Arkadaşıma zayıflamazsa kimsenin onunla birlikte olmayacağını söyledim."
7. "Babam bir şey istediğinde 'kendin alamıyor musun?' dediğim için kötü biri mi oluyorum?"
8. "Sosyalleşmek istemediğim için arkadaşımın nişanına gitmekten son anda vazgeçtim."
9. "Yetişkin kızıma destek olmaktan vazgeçtiğimi, bana saygı gösterene kadar ona para vermeyeceğimi söyledim."
10. "Kızımı okul gezisine göndereceğime söz vermiştim ancak kendi endişelerim yüzünden vazgeçtim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Kız arkadaşımı evime çağırdım ama annemin de evde olacağını söylemedim."
12. "Karıma annesinin, onun konumunu 24 saat görebilmesinin tuhaf olduğunu söyledim."
13. "Oğluma benimle aynı semtte yaşamayacaksa ona ev almayacağımı söyledim."
14. "Arkadaşıma aldığım hediye için 'senin alman mümkün olmadığı için bunu tercih ettim' dedim."
15. "İşten ayrılma planları yapan bir arkadaşımın söylediklerini yöneticimize anlattım."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda