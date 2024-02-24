Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Arkadaşımın düğününde beyaz uzun bir elbise giydim."
2. "Parasını benim ödediğim tatilde kızımın erkek arkadaşıyla aynı odada kalmasını istemedim."
3. "Annemle ve üvey babamla birlikte terapiye gitmeyi kabul etmedim."
4. "Eşim hazır olmadığı için arkadaşlarımın düzenlediği doğum günü yemeğine tek gittim."
5. "Karıma bağırarak daha fazla yemek yapmayacağımı söyledim."
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6. "Çocukların katılamayacağı bir düğüne, çocuğumu götüremeyeceğim için sinir krizi geçirdim."
7. "Hamile karım hastalandığında onun yanında refakatçi olarak kalmadım."
8. "Sağlığı için zayıflaması gereken kardeşimden yiyecekleri saklıyorum."
9. "Eşim benim yerime arkadaşlarımızın rahatını düşündüğü için olanlarla olan gezimizi iptal ettim."
10. "Kayınvalidemin doğum günü partisi olduğu için arkadaşımın cenazesine katılamadım."
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11. "Arkadaşım tatildeyken köpeğine bakmayı kabul etmedim."
12. "Anneme kuzenimi düğünüme getirirse düğünden kaçacağımı söyledim."
13. "Alerjisi olduğunu söyleyip, soğan yemeyen ev arkadaşıma sürekli soğanlı yemekler yapıyorum ama farkı anlamıyor."
14. "Ev arkadaşım bize sürekli pasta yaptığı için ona 'deli' dedim."
15. "Kız arkadaşımın sosyal medyadaki bazı paylaşımlarımı görmesini engelledim."
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