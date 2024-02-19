İngiltere'deki Kirası Daha Pahalı Olan İngiliz, Türkiye'de Beş Yıldızlı Otele Taşındı
İngiltere'deki Kirası Daha Pahalı Olan İngiliz, Türkiye'de Beş Yıldızlı Otele Taşındı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
Bir İngiliz, Türkiye'de beş yıldızlı otelde kalmanın İngiltere'deki bir aylık masrafından daha ucuz olduğunu söyleyerek ülkemize geldi. İngiltere'de barınma masrafı için 950 sterlin veren İngiliz, Türkiye'de hem konaklama hem de yiyecekler için 944 sterlin ödedi. Detaylar...👇
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Bir İngiliz, Türkiye'de yaşamanın daha az maliyetli olduğunu söyleyerek ülkemizdeki beş yıldızlık bir otelde yaşamaya başladı.
Josh bir TikTok videosuyla taşınacağını duyurdu ve 48 bin takipçisine 'Komik olmaya çalışmıyorum ama kiram, faturalarım ve vergiler için 950 Sterlin ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, içecekler her şey dahil. İngiltere'de ne işimiz var?" dedi.
Videoyu sizin için şöyle bırakalım...👇
Josh, otele yerleştikten sonra Antalya'nın antik kalıntılarla dolu Side beldesini gezdi ve havuz kenarında sıcak havanın tadını çıkardı.
"Yurtdışında her şey dahil tatil yapmanın evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum ve öyle olduğu ortaya çıktı. Burada herkes çok daha mutlu. Sanırım hepsi tatilde olduğu için."
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'İş yerimin yurt dışında çalışmama izin veren avantajlarından birini kullanıyorum' diyen sosyal medya kullanıcısı, bu süreçte işine uzaktan devam edecek.
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