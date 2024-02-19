İngiltere'deki Kirası Daha Pahalı Olan İngiliz, Türkiye'de Beş Yıldızlı Otele Taşındı

Bir İngiliz, Türkiye'de beş yıldızlı otelde kalmanın İngiltere'deki bir aylık masrafından daha ucuz olduğunu söyleyerek ülkemize geldi. İngiltere'de barınma masrafı için 950 sterlin veren İngiliz, Türkiye'de hem konaklama hem de yiyecekler için 944 sterlin ödedi. Detaylar...👇