'Ortaya Karışık Sperm' Esprisi Gerçek Oldu: Babası ve Kendi Spermini Karıştırıp Karısını Hamile Bıraktı
'Ortaya Karışık Sperm' Esprisi Gerçek Oldu: Babası ve Kendi Spermini Karıştırıp Karısını Hamile Bıraktı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2596476...
İngiltere'de bir adamın, çocuk sahibi olmak için uyguladığı yöntem tüm bildiklerimizi unutturdu. Adam, çocuk sahibi olmak için babasıyla spermlerini karıştırarak eşine enjekte ettirdi. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiltere'de çocuk sahibi olmak için eşi benzeri görülmemiş bir yöntem denendi.
PQ ve JK olarak adlandırılan çift, bir erkek bebeği dünyaya getirmek için alışılmadık prosedürü kabul etti. Anlaşmanın gizli kalması amaçlanmasına rağmen yerel konsey bunu öğrendi ve PQ'in çocuğun gerçek babası olup olmadığını öğrenmek için bir DNA testi yapılmasını istedi.
Yargıç, kadının hamile kalması için yapılan olağandışı düzenlemeler olmasaydı hamile kalamayacağını da belirtti.
Yargıç, ailenin ileride babalık testi yaptırabileceğini ancak bunun "kendilerini ilgilendiren bir konu" olduğunu belirterek duruşmayı sonlandırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda