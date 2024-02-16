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'Ortaya Karışık Sperm' Esprisi Gerçek Oldu: Babası ve Kendi Spermini Karıştırıp Karısını Hamile Bıraktı

'Ortaya Karışık Sperm' Esprisi Gerçek Oldu: Babası ve Kendi Spermini Karıştırıp Karısını Hamile Bıraktı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.02.2024 - 12:43

İngiltere'de bir adamın, çocuk sahibi olmak için uyguladığı yöntem tüm bildiklerimizi unutturdu. Adam, çocuk sahibi olmak için babasıyla spermlerini karıştırarak eşine enjekte ettirdi. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2596476...
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İngiltere'de çocuk sahibi olmak için eşi benzeri görülmemiş bir yöntem denendi.

İngiltere'de çocuk sahibi olmak için eşi benzeri görülmemiş bir yöntem denendi.

İsmi verilmeyen adamın, eşinin hamile kalması için kendi spermini babasınınkiyle karıştırdığı ortaya çıktı.

PQ ve JK olarak adlandırılan çift, bir erkek bebeği dünyaya getirmek için alışılmadık prosedürü kabul etti. Anlaşmanın gizli kalması amaçlanmasına rağmen yerel konsey bunu öğrendi ve PQ'in çocuğun gerçek babası olup olmadığını öğrenmek için bir DNA testi yapılmasını istedi.

PQ ve JK olarak adlandırılan çift, bir erkek bebeği dünyaya getirmek için alışılmadık prosedürü kabul etti. Anlaşmanın gizli kalması amaçlanmasına rağmen yerel konsey bunu öğrendi ve PQ'in çocuğun gerçek babası olup olmadığını öğrenmek için bir DNA testi yapılmasını istedi.

Yargıç, 'Anne, baba ve kayınpederin yaptığı planın sonuçlarını doğru bir şekilde düşündüklerine inanamıyorum, aksi takdirde buna girişmeleri pek olası değil' sözleriyle yaşanan olayı yorumladı.

Yargıç, kadının hamile kalması için yapılan olağandışı düzenlemeler olmasaydı hamile kalamayacağını da belirtti.

Yargıç, kadının hamile kalması için yapılan olağandışı düzenlemeler olmasaydı hamile kalamayacağını da belirtti.

'Çocuğun bu konuyu öğrenme durumunda yaşayabileceği duygusal zararı unutmamalıyız. Testler yapılmadan biyolojik babalığı belirsizliğini koruyor ancak dedesi olduğunu düşündüğü kişinin biyolojik babası ve babası olduğunu düşündüğü kişinin de biyolojik üvey kardeşi olma ihtimali oldukça yüksek.'

Yargıç, ailenin ileride babalık testi yaptırabileceğini ancak bunun "kendilerini ilgilendiren bir konu" olduğunu belirterek duruşmayı sonlandırdı.

Yargıç, ailenin ileride babalık testi yaptırabileceğini ancak bunun "kendilerini ilgilendiren bir konu" olduğunu belirterek duruşmayı sonlandırdı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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