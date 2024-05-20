Yapmak İstedikleri Şeyleri Basitçe Yapmalarını Sağlayan Adımları Paylaşan 15 Kişi
Yapmak İstedikleri Şeyleri Basitçe Yapmalarını Sağlayan Adımları Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/GetMotivated...
Hayatta bazen bazı şeyleri yapmak çok zormuş gibi görünebilir ancak belki de tek eksik olan bir motivasyon kaynağı olabilir. Gelin insanların motivasyon olmak için yaptıkları şeyler nelermiş birlikte bakalım!
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1. “Adım adım ilerleyin. İlk önce belirleyin sonra planlayın ve en son da uygulayın."
2. ‘Ya yeterli değilsem' gibi düşüncelerimi ‘Ya sandığımdan çok daha iyiysem?' gibi cümleler ile değiştirdim."
3. “Hata yapmaktan korkmayın çünkü her insan hata yapar ve bizi olgunlaştıran hatalarımızdır."
4. ''Kararlı olun. Kolaya kaçıp pes etmek kolay olabilir ama kararlı olursanız günün sonunda siz kazançlı çıkacaksınız.''
5. ''Sabırlı olun. Hayatım boyunca sabırsız bir karaktere sahip olduğum için çok stresli dönemler geçirdim ama en sonunda sabırlı olmanın öneminin farkına vardım.''
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6. ''Bir işe nasıl başlayacağınızı bilmemek ve sonucunda başarısız olma düşüncesi korkutucu ve bunaltıcı olabilir.''
7. ''Not almak ve yapmak istediğiniz şeylerin bir listesini çıkarıp onlara giden adımları planlamak.''
8. ''Düşünmeyi bırakıp harekete geçin.''
9. ''Bir şey yapmaktan korktuğumda, kendi kendime bunu başarmak için gereken en ufak adımı atmam gerektiğini söylerim.''
10. ''5 dakika kuralı. Eğer bir şey beş dakikadan az sürecek bir şey ise onu bir an önce yapın.''
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11. ''Gelecekteki sizi yardım etmeniz gereken biri gibi düşünün. Böylece hedefinize ulaşırken geçen her dakika daha da anlamlı hale geliyor.''
12. ''Eğer bir şeyleri yapmakta çok zorlanıyorsanız onları birer oyun gibi düşünmeyi deneyin.''
13. ''Her gün %1 daha iyi olmaya çalışın. Sadece çok kısa bir sürede çok fazla şey başarabilirsiniz.''
14. ''Kendinizi bir filmin baş rolü olarak hayal edin. Siz olmazsanız bu filmin devam etmeyeceğini unutmayın.''
15. ''Çok saygı duyduğunuz ya da idolünüz olan biri sizin yerinizde olsaydı ne yapardı düşünmesinin faydası oluyor.''
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