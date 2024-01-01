Yapımının Zor Olduğunu Düşünüp Denemekten Çekinmeye Son Vereceğiniz 10 Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 30dakika
Pişirme Derecesi: 180 derece
Malzemeler:
3 adet patlıcan
1 tatlı kaşığı tuz
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)
Yeşil biber
Domates
Yapılışı:
1. Patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince olacak şekilde dilimleyin. Ardından tuzlu su içerisine alın ve 15 dakika acısının çıkması için bekletin.
2. Köfte harcı için uygun bir karıştırma kabına kıyma, galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu alarak güzelce yoğurun.
3. Hazır olan köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve şekil verin.
4. Bu sırada patlıcanları tuzlu sudan alın, yıkayıp ve güzelce kurulayarak Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.
5. Üzerine fırça yardımı ile çok az sıvı sağ sürün.Philips Airfryer 7000 XXL'ın az yağda pişirme özelliği sayesinde çok az yağ, yemeğin pişmesi için yeterli olacaktır.
6. Patlıcanları Philips Airfryer 7000 XXL'da 180 °C de 5 dakika kızartın.
7. Ardından köfteleri de hazneye alıp 200 °C de 8 dakika pişirin.
8. Tezgaha kızarttığınız patlıcanlardan biri yatay biri dikey olacak şekilde yerleştirin.
9. Ortasına üst üst 2 adet köfte yerleştirin. Kenarda kalan patlıcanları köftelerin üzerine doğru kapatın.
10. Üzerine biber ve çeri domates yerleştirip kürdanla sabitledikten sonra Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın.
11. Ayrı bir kaseye salçaları, tuzu ve sıcak suyu alarak karıştırın. Hazırladığınız sosu islim kebaplarının üzerine gezdirdikten sonra 180 °C de 15 dakika pişirin.
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