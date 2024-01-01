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Yapımının Zor Olduğunu Düşünüp Denemekten Çekinmeye Son Vereceğiniz 10 Yemek Tarifi

etiket Yapımının Zor Olduğunu Düşünüp Denemekten Çekinmeye Son Vereceğiniz 10 Yemek Tarifi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 18:01

Çok uğraştırıcı olduğunu ve vakit ayıramayacağınızı düşündüğünüz bu yemek tariflerini Philips Airfryer 7000 XXL'da yapmak çok kolay! İşte birbirinden leziz ve pratik o tarifler 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Piliç Şinitzel

1. Piliç Şinitzel

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 4 adet her biri 100 gr piliç göğüs fileto (inceltilmiş)

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım şişe soda

  • 1 çay bardağı galeta unu

  • 1 çay bardağı buğday unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 yumurta + 1 kaşık su

Yapılışı:

1. İnceltilmiş, kesilmiş piliç etlerini süt ve soda karışımına yatırıp 20 dakika bekletin.

2. Düz bir tabağa un, başka bir tabağa da galeta unu koyun. Una tuz ekleyin, galeta ununa kırmızı toz biber ekleyip harmanlayın.

3. Bir çukur tabağın içinde yumurtayı 1 kaşık suyla çırpın. Etlerin her iki yüzünü de önce una bulayın.

4. Sonra yumurtaya ardından galeta ununa batırın. Hazırladığınız pane edilmiş etleri bir kağıt havlu üzerine yan yana dizin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Bir mutfak fırçası kullanarak haznenin dibini yarım kaşık yağla yağlayın.

6. Pişirme haznesine dört porsiyon halinde şinitzelleri dizip hazneyi yerine yerleştirin.

7. Isıyı 200 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 15 dakikaya ayarlayın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun!

2. Tavuk Fajita

2. Tavuk Fajita

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 120 gram dana bonfile

  • Yarım adet soğan

  • 1 adet çarliston biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Bonfile ve sebzeleri kalın şeritler halinde doğrayın.

2. Doğradığınız malzemeleri sıvı yağ, tuz ve karabiberle harmanlayıp buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ı et modunda çalıştırın ve 5 dakika ısınmaya bırakın.

4. Isınan hazneye karışımı dökün ve tek kat halinde yayıp, pişirmeye başlayın.

5. Her 2-3 dakikada bir hazneyi çekip sallayarak malzemeleri ters düz edin. 

6. Pişen etli ve sebzeli karışımı istediğiniz soslarla ve dilerseniz tortilla ekmeğiyle servis edebilirsiniz.

3. İzmir Köfte

3. İzmir Köfte

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 28 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • Köftesi için:

  • 400 gram kıyma

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet kuru soğan

  • Bir tutam maydanoz

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 adet yeşil biber

  • 4 adet çeri domates

  • 2 adet patates

Sosu için:

  • 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 2 adet domates rendesi

  • 1 su bardağı sıcak su

  • Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. İlk olarak elma dilimi şeklinde doğradığımız patatesleri Philips Airfryer XXL haznesine alın ve 180°C’de 10 dakika pişirin.

2. Köftesi için karıştırma kabına kıyma, yumurta, galeta unu, soğan rendesi, ince doğranmış maydanoz, pul biber, karabiber, kekik ve tuzu alarak iyice yoğurun.

3. Hazırladığınız harçtan parçalar kopartıp şekil verin.

4. Köfteleri de Philips Airfryer 7000 XXL'da 180°C’de 8 dakika pişirin.

5. Pişen köfteleri alıp aralarına patatesleri yerleştirerek hazneye dizin ardından çeri domatesler ve yeşil biberleri de üzerine yerleştirin.

6. Sosu için domatesleri sıvı yağ ile birlikte 10 dakika kadar pişirin. Sıcak su ve tuzunu da ekledikten sonra karıştırın.

7. Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerine gezdirelim. Philips Airfryer 7000 XXL'da 180°C 10 dakika pişirin. Afiyet olsun ☺

4. Burma Baklava

4. Burma Baklava

Hazırlama süresi: 35 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 7 adet baklavalık yufka (dilerseniz yufkayı kendiniz de açabilirsiniz)

  • 100 gram tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

1. Öncelikle şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştırın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Ardından baklavalık yufkalardan 1 tanesini tezgaha alın. Üzerine erittiğiniz tereyağı ile karıştırdığımız sıvı yağı fırça yardımı ile sürün.

3. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra bir kenarına bolca ceviz içi yerleştirin.

4. Cevizli içi önce içe doğru katlayın ardından yufkayı oklavanın etrafına rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulonun iki ucundan tutarak ortaya doğru büzüp burma şeklini verin.

5. Daha sonra ruloyu oklavadan dikkatli bir şekilde sıyırarak çıkartın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

6. Ruloları istediğiniz boyutta dilimleyin ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

7. Son olarak üzerine hazırladığınız yağın kalanından sürün. Tatlıların üzerleri kızarana kadar 160 °C’de 15 dakika pişirin.

8. Sürenin sonunda pişen tatlıları Philips Airfryer 7000 XXL'dan alın ve üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dinlenmeye bırakın.

5. Mantarlı Bonfile

5. Mantarlı Bonfile

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 300 gram bonfile

  • 200 gram mantar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam kuru kekik

  • 1 diş ezilmiş sarımsak 

Yapılışı: 

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Phillips Airfryer 7000 XXL'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 12 dakika sonra Mantarlı Bonfile'niz hazır.

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6. Peynirli Kol Böreği

6. Peynirli Kol Böreği

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet yufka

  • 1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

  • 1 tatlı kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı nişasta

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • Peynir

  • Maydanoz

Yapılışı:

1. Sosu için derin bir karıştırma kabı içerisine sıvı yağ, un, nişasta ve sirkeyi alarak karıştırın.

2. Daha sonra yufkayı eşit bir şekilde 4 parçaya bölün.

3. Yufkanın parçalarından bir tanesini tezgaha alın. Üzerine hazırladığınız sostan sürerek fırça ile yayın.

4. Yufkanın geniş tarafına peynirli maydanozlu iç harçtan yerleştirin ve önce kenarlarını harcın üzerine doğru katladıktan sonra yufkayı rulo şeklinde sarın.

5. Şekillendirdiğiniz yufkaları ortadan iki katlayın ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın. Ayrıca Philips Airfryer 7000 XXL'ın geniş haznesi sayesinde büyük porsiyonlarınızı kolayca pişirebilirsiniz. 

6. Üzerine fırça yardımı ile kalan sostan sürdükten sonra böreği 180 °C, 20 dakika pişirelim.

7. Sürenin sonunda pişen kol böreği servise hazır. Afiyet olsun!

7. San Sebastian Cheesecake

7. San Sebastian Cheesecake

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 1,5 su bardağı pudra şekeri

  • 200 gram krem peynir

  • 200 gram labne peyniri

  • 80 gram taze kaymak

  • 100 mililitre krema

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

1. Yumurta ve pudra şekerini bir kapta mikserle çırpın. Ayrı bir kasede krem peynir, kaymak ve labne peynirini çırpın.

2. Üzerine krema, un ve nişastayı ekleyip düşük ayarda tekrar çırpın. Yumurtalı karışımı labneli karışımın üzerine ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru güzelce karıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'a pişirme kağıdını yerleştirip üzerine karışımı dökün.

4. Hava fritözünü 200 dereceye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

5. Üzerinin kızardığını gördükten sonra içinin de güzelce pişmesi için üzerini pişirme kağıdı ve alüminyum folyoyla kapatıp 20 dakika daha pişirin.

6. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün buzdolabında dinlendirin. Yağlı kağıdı çıkarıp dilimleyerek servis edebilirsiniz.

8. İslim Kebabı

8. İslim Kebabı

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi30dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 300 gram kıyma

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

  • Yeşil biber

  • Domates

Yapılışı: 

1. Patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince olacak şekilde dilimleyin. Ardından tuzlu su içerisine alın ve 15 dakika acısının çıkması için bekletin.

2. Köfte harcı için uygun bir karıştırma kabına kıyma, galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu alarak güzelce yoğurun. 

3. Hazır olan köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve şekil verin. 

4. Bu sırada patlıcanları tuzlu sudan alın, yıkayıp ve güzelce kurulayarak Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

5. Üzerine fırça yardımı ile çok az sıvı sağ sürün.Philips Airfryer 7000 XXL'ın az yağda pişirme özelliği sayesinde çok az yağ, yemeğin pişmesi için yeterli olacaktır.

6. Patlıcanları Philips Airfryer 7000 XXL'da 180 °C de 5 dakika kızartın. 

7. Ardından köfteleri de hazneye alıp 200 °C de 8 dakika pişirin.

8. Tezgaha kızarttığınız patlıcanlardan biri yatay biri dikey olacak şekilde yerleştirin.

9. Ortasına üst üst 2 adet köfte yerleştirin. Kenarda kalan patlıcanları köftelerin üzerine doğru kapatın.

10. Üzerine biber ve çeri domates yerleştirip kürdanla sabitledikten sonra Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın.

11. Ayrı bir kaseye salçaları, tuzu ve sıcak suyu alarak karıştırın. Hazırladığınız sosu islim kebaplarının üzerine gezdirdikten sonra 180 °C de 15 dakika pişirin.

9. Kumpir

9. Kumpir

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı konserve mısır

  • 1 su bardağı garnitür

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

  • Yarım çay bardağı kornişon turşu (halka halka doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kumpir için öncelikle patateslerin kabuğunu soyun ve haşlamaya bırakın.

2. Haşlanan patateslerin suyunu süzerek uygun bir karıştırma kabına alın. Üzerine tereyağı ve tuz ekleyerek patatesleri ezin.

3. Ardından kaşar peynirini ilave edin ve karıştırın.

4. Hazırladığınız patates püresini Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın ve tabanına yayın. 

5. Üzerine garnitür, doğranmış kornişon turşu, zeytin dilimleri, konserve mısır ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek 180 °C’de 12 dakika pişirin.

6. Sürenin sonunda kumpir servise hazır. Afiyet olsun!

10. Paçanga Böreği

10. Paçanga Böreği

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet taze yufka

  • 4 dilim pastırma

  • 4 dilim taze kaşar peyniri

  • 1 adet sivri biber

  • 1 adet domates

  • 1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Yufkayı dört parçaya ayırın. Biber ve domatesi dörde kesip çekirdekli kısımlarını çıkarın. Her bir yufkanın geniş tarafına 1 dilim pastırma, 1 dilim peynir ve birer dilim biber, domates yerleştirip sigara böreği sarar gibi geniş olarak sarın.

2. Böreklerin açılmaması için uçlarını parmak ucuyla ıslatarak yapıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Böreklerin her iki yüzünü de hafifçe yağlayarak hazneye yerleştirin.

4. 200 derecede 12 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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