Yapımının Zor Olduğunu Düşünüp Denemekten Çekinmeye Son Vereceğiniz 10 Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

300 gram bonfile

200 gram mantar

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam kuru kekik

1 diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı:

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Phillips Airfryer 7000 XXL'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 12 dakika sonra Mantarlı Bonfile'niz hazır.