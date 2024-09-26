Yapımcıların Vasat Filmler Üzerinden Kara Para Akladığı İddiası Doğru mu?
Yapımcıların Vasat Filmler Üzerinden Kara Para Akladığı İddiası Doğru mu?
Yapımcıların arada sırada kötü filmler yaparak kara para akladığı iddiasına set çalışanı Yener Yalçın cevap verdi.
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Set çalışanı Yener Yalçın'a dizi severlerden bir soru geldi: "Kötü filmler üzerinden kara para mı aklanıyor?"
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Belki birçoğumuzun aklından geçmiş olan bu soru karşısında Yalçın, "Nasılsa herkes biliyor. Siz de bilin..." diye konuşarak söze girdi.
"Bazı yapımcılar iyi bir kazanç sağladıkları sene vergi ödemek yerine bu yola başvurabiliyorlar." diye konuşan Yalçın iddiaları doğruladı.
"Kötü bir film yapıyor ama onu 1'e mal ettiyse 10'a mal ettim, diyerek sunuyor." diyen Yalçın, sektörde bu durumların yaşandığını söyledi.
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