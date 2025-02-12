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Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yabancı Filmleri Hangileri?

Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yabancı Filmleri Hangileri?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2025 - 12:07

Yapay zeka hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor. Hemen hemen her konuda fikrine başvurduğumuz yapay zekaya bu sefer de 2024 yılının en iyi yabancı filmlerini sorduk. Eğer gerçek bir sinemaseverseniz bu listenin hoşunuza gideceğinden eminiz!

Gelin, detaylara birlikte bakalım!

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1. The Killer - IMDb: 7.1

1. The Killer - IMDb: 7.1

Michael Fassbender'ın bir suikastçıyı canlandırdığı filmde David Fincher’ın usta yönetmenliği ve filmdeki karanlık atmosfer izleyicileri etkisi altına almakta hiç zorlanmadı.

2. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - IMDb: 7.1

2. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - IMDb: 7.1

'Açlık Oyunları' serisinin öncesine odaklanan bu film, yeni karakterler ve olaylarla izleyicileri cezbetti.

3. Priscilla - IMDb: 7.2

3. Priscilla - IMDb: 7.2

Elvis Presley'nin eşi Priscilla'nın yaşamını anlatan film, Coppola'nın imzasıyla dikkat çekti. Bu filmdeki derinlemesine karakter analizi ve dramatik anlatım beğenildi.

4. Next Goal Wins - IMDb: 7.2

4. Next Goal Wins - IMDb: 7.2

Gerçek bir hikayeye dayanan bu film, Amerikalı Samoalı bir futbol takımının uluslararası arenada başarı arayışını konu alıyor. Taika Waititi’nin mizahi tarzı ve insan hikayelerine odaklanması filmde öne çıkıyor.

5. The Zone of Interest - IMDb: 7.5

5. The Zone of Interest - IMDb: 7.5

Polonya'da Nazi toplama kampı Auschwitz yakınlarında geçen, korkunç olayları dışarıdan soğuk bir bakış açısıyla anlatan bir dramadır. Filmin soğuk ve etkileyici tarzı, eleştirmenler tarafından çok beğenildi.

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6. Anatomy of a Fall - IMDb: 7.7

6. Anatomy of a Fall - IMDb: 7.7

Bir kadının, kocasının ölümünü sorgulamak için mahkemeye başvurmasını konu alır. Fransız yapımı bu film, özellikle oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti.

7. Poor Things - IMDb: 7.8

7. Poor Things - IMDb: 7.8

Emma Stone’un başrolünde olduğu, çılgın bir bilim insanının hayata döndürdüğü kadının hikayesini anlatan bu film, Lanthimos’un alışılmadık tarzıyla dikkat çekiyor ve birçok ödül kazandı.

8. The Killer: The Last Job - IMDb: 7.9

8. The Killer: The Last Job - IMDb: 7.9

Fransız sinemasının büyük ustalarından Melville'in bu etkileyici suç filmi, bir suikastçının son işini nasıl yapmaya çalıştığını inceliyor.

9. The Fabelmans - 8.0

9. The Fabelmans - 8.0

Spielberg’in kendi çocukluğunu ve sinemaya olan tutkusunu anlatan bu film, 2024'te büyük bir başarı yakaladı. Aile dramaları ve Spielberg’in kişisel bakış açısı harmanlanmış.

10. The Boy and the Heron - IMDb: 8.0

10. The Boy and the Heron - IMDb: 8.0

Japon animasyon ustası Hayao Miyazaki'nin son filmi, büyüleyici görselliği ve derin anlatımıyla dikkat çekiyor. Film, kayıp bir anneyle ilgili büyülü bir hikayeyi konu alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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