Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yabancı Filmleri Hangileri?
Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yabancı Filmleri Hangileri?
Yapay zeka hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor. Hemen hemen her konuda fikrine başvurduğumuz yapay zekaya bu sefer de 2024 yılının en iyi yabancı filmlerini sorduk. Eğer gerçek bir sinemaseverseniz bu listenin hoşunuza gideceğinden eminiz!
Gelin, detaylara birlikte bakalım!
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1. The Killer - IMDb: 7.1
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2. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - IMDb: 7.1
3. Priscilla - IMDb: 7.2
4. Next Goal Wins - IMDb: 7.2
5. The Zone of Interest - IMDb: 7.5
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6. Anatomy of a Fall - IMDb: 7.7
7. Poor Things - IMDb: 7.8
8. The Killer: The Last Job - IMDb: 7.9
9. The Fabelmans - 8.0
10. The Boy and the Heron - IMDb: 8.0
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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