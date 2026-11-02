Yapay Zekanın Ortaya Çıkardığı "Kabus Yüzü" Loab'ın Ürpertici Hikayesi

ScienceAlert, Loab'ı Hollanda Altın Çağı sanatındaki 'tronie' türüne benzetiyor. Tronie, belirli bir kişiyi değil, bir ifadeyi ya da karakter tipini yansıtan yüz çalışmalarına verilen ad. Rembrandt gibi ressamlar bu türde çok sayıda yüz çalışması yaptı.

Makalede görüş bildiren fotoğrafçı Brendan Murphy, Loab'ın asıl değerinin teknolojinin ne yaptığını ve ne yapabileceğini sorgulatmasında olduğunu söylüyor. Oxford Internet Institute'tan Anne Ploin ise modellerin beklenmedik biçimlerde genelleme yapabildiğini, ancak kendiliğinden yeni sanat akımları yaratamayacağını belirtiyor.