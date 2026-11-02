Yapay Zekanın Ortaya Çıkardığı "Kabus Yüzü" Loab'ın Ürpertici Hikayesi
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Yapay zeka görsel üreticilerinde 2022'de ortaya çıkıp internetin 'kabus yüzü' olarak anılan Loab, Cadılar Bayramı döneminde yeniden gündeme geldi. İsveçli sanatçı Supercomposite, negatif prompt denemesi sırasında karşısına çıkan ölü bakışlı kadının farklı komutlarla bile yeniden belirdiğini ve görüntülerin giderek kanlı, rahatsız edici sahnelere dönüştüğünü anlattı. Sanatçı olayı 'ortaya çıkan istatistiksel kaza' olarak tanımlıyor, Loab'ın lanetli olmadığını da kabul ediyor. Hikaye, uzmanların eleştirileri ve Hollanda sanatındaki 'tronie' benzetmesiyle de tartışıldı.
Kaynak: ScienceAlert
Loab nedir?
Her şey "Brando" komutuyla başladı
Aynı kadın tekrar tekrar geri geldi.
Bilimsel açıklaması ne?
ScienceAlert'e göre Loab modern bir "tronie".
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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