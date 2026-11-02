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Ne Kadar Yaşayacağınızın İpucu Adımlarınızda Saklı

Ne Kadar Yaşayacağınızın İpucu Adımlarınızda Saklı

İngiltere
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 11:31
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Yolda yavaş yürüyünlere sinirleniyor ve tıpkı arabayla gidiyormuş gibi onları sollayıp geçiyor musunuz? O halde merak etmeyin, size güzel haberlerimiz var.

Yürüyüş temponuz, sağlığınız hakkında sandığınızdan fazlasını söylüyor olabilir. İngiltere'de 4 binden fazla kişiyi yaklaşık 12 yıl boyunca izleyen bir araştırma, daha hızlı yürüyenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada katılımcıların hem kısa bir yürüme testindeki hızı hem de günlük hayattaki adım temposu ölçüldü.

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Hızlı yürüyenlerde ölüm riski yüzde 23 daha düşük

Hızlı yürüyenlerde ölüm riski yüzde 23 daha düşük

Araştırmacılar, İngiliz kamu çalışanlarını uzun yıllardır izleyen Whitehall II çalışmasının verilerinden yararlandı. Yaş ortalaması 69 olan 4.067 katılımcı, 2012-2013 yıllarında 2,44 metrelik bir parkuru normal adımlarıyla yürüdü. Ayrıca dokuz gün boyunca bileklerinde bir aktivite ölçer taşıdılar.

Ortalama 11,8 yıllık takipte 739 katılımcı hayatını kaybetti. Çalışmanın sonuçlarına göre yaş, yaşam tarzı ve sağlık durumu hesaba katıldığında bile testte daha hızlı yürüyenlerin ölüm riski yüzde 23 daha düşük çıktı. Günlük hayatta adım temposu yüksek olanlarda da risk yüzde 17 civarında azalıyordu.

Fizyoterapistler buna 'altıncı yaşamsal bulgu' diyor

Fizyoterapistler buna 'altıncı yaşamsal bulgu' diyor

Çalışmada yer almayan geriatri alanında uzman fizyoterapist Beth Templin, yürüme hızının vücuttaki pek çok sistemin birlikte ne kadar iyi çalıştığını gösterdiğini söylüyor. Tempolu yürümek için güçlü bacaklar, sağlıklı bir kalp ve akciğer, iyi bir denge ve bütün bunları koordine eden bir sinir sistemi gerekiyor.

Templin'e göre yürüme hızının düşmesi, bu sistemlerden birinin zayıfladığına dair erken bir işaret olabiliyor. Üstelik bu işaret bazen tahlillerde hiçbir şey görünmeden önce ortaya çıkıyor.

Hızı artırmak için daha çok değil, daha güçlü yürüyün

Hızı artırmak için daha çok değil, daha güçlü yürüyün

Templin, yürüme hızını artırmak isteyenlere yalnızca adım sayısını artırmanın yetmeyeceğini hatırlatıyor. Ona göre hız, kas gücünden ve dengeden geliyor.

Bunun için elleri kullanmadan sandalyeden kalkıp oturmak ya da bir tezgâha tutunarak parmak ucunda yükselmek gibi basit egzersizler öneriyor. Isındıktan sonra bir dakika hızlı, iki dakika yavaş yürüyüp bunu tekrarlamak da tempoyu zamanla artırmaya yardımcı oluyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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