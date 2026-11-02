Ne Kadar Yaşayacağınızın İpucu Adımlarınızda Saklı

Çalışmada yer almayan geriatri alanında uzman fizyoterapist Beth Templin, yürüme hızının vücuttaki pek çok sistemin birlikte ne kadar iyi çalıştığını gösterdiğini söylüyor. Tempolu yürümek için güçlü bacaklar, sağlıklı bir kalp ve akciğer, iyi bir denge ve bütün bunları koordine eden bir sinir sistemi gerekiyor.

Templin'e göre yürüme hızının düşmesi, bu sistemlerden birinin zayıfladığına dair erken bir işaret olabiliyor. Üstelik bu işaret bazen tahlillerde hiçbir şey görünmeden önce ortaya çıkıyor.