Ne Kadar Yaşayacağınızın İpucu Adımlarınızda Saklı
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Yolda yavaş yürüyünlere sinirleniyor ve tıpkı arabayla gidiyormuş gibi onları sollayıp geçiyor musunuz? O halde merak etmeyin, size güzel haberlerimiz var.
Yürüyüş temponuz, sağlığınız hakkında sandığınızdan fazlasını söylüyor olabilir. İngiltere'de 4 binden fazla kişiyi yaklaşık 12 yıl boyunca izleyen bir araştırma, daha hızlı yürüyenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada katılımcıların hem kısa bir yürüme testindeki hızı hem de günlük hayattaki adım temposu ölçüldü.
Hızlı yürüyenlerde ölüm riski yüzde 23 daha düşük
Fizyoterapistler buna 'altıncı yaşamsal bulgu' diyor
Hızı artırmak için daha çok değil, daha güçlü yürüyün
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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