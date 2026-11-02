Evdeki Gizli Elektrik Canavarları Belli Oldu: En Çok Elektrik Yakan Cihazlar
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Elektrik desteğinde yeni dönem yaklaşıyor. Konutlarda yıllık tüketim sınırı 2026'da 4 bin kilovatsaat (kWh) iken, 1 Ocak 2027'den itibaren bu limit değişiyor. Peki elektrikli ısıtıcı, klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi bu sınırın ne kadarını götürüyor? İşte en çok elektrik yakan cihazlar.
Elektrik desteğinde limit değişiyor.
En çok elektrik yakan cihazlar belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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