Evdeki Gizli Elektrik Canavarları Belli Oldu: En Çok Elektrik Yakan Cihazlar

Üretici verilerine dayanan hesaplar, hangi cihazın bütçeyi en çok zorladığını net biçimde ortaya koyuyor.

Bir elektrikli ısıtıcı günde 4 saat tam güçte çalıştığında 30 günde yaklaşık 240 kWh tüketiyor. Bu rakam, aylık 250 kWh'lik ortalama payın hemen hemen tamamına denk geliyor.

Isıtma modunda çalışan klimada tablo biraz daha ılımlı. Bir klima günde 4 saat kullanıldığında ayda yaklaşık 196,8 kWh elektrik tüketiyor. Gerçek tüketim ise inverter çalışmasına, dış hava sıcaklığına ve ayarlanan dereceye göre farklılaşabiliyor.

Beyaz eşyalarda aylık tüketim, ısıtıcı ve klimaya kıyasla oldukça düşük kalıyor. 615 litrelik bir buzdolabı ayda yaklaşık 22,2 kWh harcıyor.

10 kilogramlık çamaşır makinesinde eko 40-60 programı yıkama başına 0,99 kWh çekiyor; ayda 16 yıkamada bu yaklaşık 15,84 kWh ediyor. Pamuklu 60 derece programında ise yıkama başına 2 kWh'ye çıkılıyor ve aynı sayıda yıkamada tüketim 32 kWh'yi buluyor.

8 kilogramlık ısı pompalı kurutma makinesi , tam yük pamuklu programda 1,44 kWh çekiyor. Ayda 12 kullanımda bu yaklaşık 17,28 kWh anlamına geliyor.

Bulaşık makinesinin eko 50 derece programı ise yıkama başına 0,836 kWh tüketiyor; ayda 30 çalıştırmada toplam yaklaşık 25,08 kWh'yi buluyor.

66 litrelik elektrikli fırında standart test döngüsü fanlı kullanımda 0,79 kWh, klasik kullanımda 0,98 kWh. Ayda 12 kullanımda bu değerler 9,48 ile 11,76 kWh'ye denk geliyor. Bunların saatlik değil, test döngüsü değerleri olduğunu unutmamak gerekiyor.

Hesaba yalnızca bu cihazlar girmiyor. Aydınlatma, televizyon, bilgisayar ve aynı sayaca bağlı diğer küçük aletlerin tüketimi de yıllık toplama ekleniyor. Bu nedenle faturada yalnızca lira tutarına değil, yıllık kWh tüketimine de bakmak gerekiyor. Cihazların gerçek değerlerini görmek için enerji etiketleri ve kullanım kılavuzları en doğru kaynak olarak öneriliyor.