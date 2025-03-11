Yapay Zekanın Destek Verdiği Ezhel, Gözlerde Yaş Bırakmayan The Weeknd: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Yapay Zekanın Destek Verdiği Ezhel, Gözlerde Yaş Bırakmayan The Weeknd: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Şubat ayı yeni çıkan klipler açısından çok bereketli geçti. Pek çok beklenen şarkı kendisine listelerde yer buldu. Lady Gaga'dan tutun da The Weeknd'e, Ezhel'den Selena Gomez'e kadar uzanan bir liste... Siz de heyecanlandıysanız başlıyoruz!
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1. Selena Gomez, benny blanco, Gracie Abrams - Call Me When You Break Up
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2. The Weeknd - Cry For Me
3. Ezhel & Murda & Bugy - Uchigatana
4. Suki Waterhouse - Dream Woman
5. Sabrina Carpenter - Please Please Please ft. Dolly Parton
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6. Ozbi & Sertab Erener - Savaşçı
7. Sam Smith - Love Is A Stillness
8. Ceylan Ertem - Bir Feda Daha
9. Alok & Kylie Minogue - last night i dreamt i fell in love
10. Lady Gaga - Abracadabra
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11. Elton John, Brandi Carlile - Who Believes In Angels?
12. Pardison Fontaine & Cardi B - Toot It Up
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