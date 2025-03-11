onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yapay Zekanın Destek Verdiği Ezhel, Gözlerde Yaş Bırakmayan The Weeknd: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Yapay Zekanın Destek Verdiği Ezhel, Gözlerde Yaş Bırakmayan The Weeknd: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 22:59

Şubat ayı yeni çıkan klipler açısından çok bereketli geçti. Pek çok beklenen şarkı kendisine listelerde yer buldu. Lady Gaga'dan tutun da The Weeknd'e, Ezhel'den Selena Gomez'e kadar uzanan bir liste... Siz de heyecanlandıysanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Selena Gomez, benny blanco, Gracie Abrams - Call Me When You Break Up

2. The Weeknd - Cry For Me

3. Ezhel & Murda & Bugy - Uchigatana

4. Suki Waterhouse - Dream Woman

5. Sabrina Carpenter - Please Please Please ft. Dolly Parton

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ozbi & Sertab Erener - Savaşçı

7. Sam Smith - Love Is A Stillness

8. Ceylan Ertem - Bir Feda Daha

9. Alok & Kylie Minogue - last night i dreamt i fell in love

10. Lady Gaga - Abracadabra

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Elton John, Brandi Carlile - Who Believes In Angels?

12. Pardison Fontaine & Cardi B - Toot It Up

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın