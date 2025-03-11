Yapay Zekanın Destek Verdiği Ezhel, Gözlerde Yaş Bırakmayan The Weeknd: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Şubat ayı yeni çıkan klipler açısından çok bereketli geçti. Pek çok beklenen şarkı kendisine listelerde yer buldu. Lady Gaga'dan tutun da The Weeknd'e, Ezhel'den Selena Gomez'e kadar uzanan bir liste... Siz de heyecanlandıysanız başlıyoruz!