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Kova Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay öğleye kadar yedinci evinde bel ve böbrek hizanı duyarlı kılıyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak sekizinci evinde karın altı ve bağırsak çevreni hassaslaştırıyor. Birinci eve uzanan Plüton beden dilinde derin bir yenilenme ihtiyacı yaratabilir. Beşinci evde görünür olan Uranüs nabzını oynatıp sırt kaslarını sıkıştırabilir, Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği bunu daha görünür kılabilir. Üçüncü evde görünür olan Satürn ve Neptün kollarında yorgunluk ve nefesinde daralma hissi bırakabilir. Yemek saatlerini sabitle. Derin nefesle omuzlarını bırak. Ekran başında gözlerini dinlendir. Akşam yemeğini erken bitir. Sıcak bir duş kaslarını yumuşatır. Öğlen yemeğinden sonra on dakika dinlen. Kafeini azalt. Gün sonunda kısa bir nefes çalışması yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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