Yapay Zekanın Bestelediği Şarkılar: Sanatın Geleceği Tehlikede mi?
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'İki tıkla hit şarkı yapıyorum' diyen yapay zekalar, müzik piyasasını adeta altüst etti. Listeleri sallayan robotlardan, 'Bu kadarı da pes' dedirten telif kavgalarına kadar, sanatın geleceğini masaya yatırıyoruz. Toplanın, mevzu derin!
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Yapay zeka şarkıları listelere girdi.
Sanatçılar ses hırsızlığına isyan etti.
Hukuk sistemleri, robotlara telif hakkı vermedi.
Sektör temsilcileri acil önlem istedi.
Geçmişteki teknolojik korkular boşa çıktı.
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Robotlar insan duygularını taklit edemedi.
Canlı konser atmosferi benzersizdi.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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