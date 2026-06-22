Yapay Zekanın Bestelediği Şarkılar: Sanatın Geleceği Tehlikede mi?

Gelişmiş ses klonlama teknolojileri ünlü sanatçıların ses karakteristiğini birebir taklit ediyor. Programlar internetteki mevcut kayıtları tarayarak, popüler müzisyenlerin izni ve haberi olmadan onlara yepyeni şarkılar söyletiyor; hatta hayatta olmayan efsane isimlerin sesleri bile bu yolla ticari amaçlarla kullanılıyor. Haklarının çiğnendiğini belirten profesyonel müzisyenler, bu durumu 'dijital ses hırsızlığı' olarak tanımlıyor ve yasal haklarını aramak için mahkemelerin yolunu tutuyor.