Yapay Zeka ile Mustafa Kemal Atatürk’ü Seslendirdiler: Atatürk’ten Milli Takıma Destek Mesajı!
Yapay Zeka ile Mustafa Kemal Atatürk’ü Seslendirdiler: Atatürk’ten Milli Takıma Destek Mesajı!
A Milli Takımın Hollanda ile oynayacağı Euro2024 çeyrek final maçı öncesi tüylerimizi diken diken eden bir yapay zeka çalışması karşımıza çıktı. Atatürk’ün fotoğrafı yapay zeka ile hareketlendirildi ve seslendirildi, milli futbolculara destek mesajı paylaşıldı…
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A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile karşı karşıya geleceği Euro2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşması öncesinde editler ve yapay zeka videoları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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En fazla konuşulan yapay zeka videolarından biri de Atatürk ile ilgili oldu.
Yapay zeka ile seslendirilen Atatürk fotoğrafı, milli futbolculara destek mesajı verdi.
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