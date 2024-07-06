Yapay Zeka ile Mustafa Kemal Atatürk’ü Seslendirdiler: Atatürk’ten Milli Takıma Destek Mesajı!

A Milli Takımın Hollanda ile oynayacağı Euro2024 çeyrek final maçı öncesi tüylerimizi diken diken eden bir yapay zeka çalışması karşımıza çıktı. Atatürk’ün fotoğrafı yapay zeka ile hareketlendirildi ve seslendirildi, milli futbolculara destek mesajı paylaşıldı…