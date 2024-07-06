Spor Yorumcusu İnan Özdemir: "Bozkurt İşaretinin Tüm Toplum İçin Kapsayıcı Olduğunu Düşünmüyorum"

A Milli Futbol takımımızın başarılı oyuncusu Melih Demiral'ın, maç sonunda yaptığı 'bozkurt' işareti sebebiyle iki maç ceza alması tüm ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. Kararı kimileri yerinde bulurken kimileri ise UEFA'nın adaletsizlik yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.