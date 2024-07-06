Spor Yorumcusu İnan Özdemir: "Bozkurt İşaretinin Tüm Toplum İçin Kapsayıcı Olduğunu Düşünmüyorum"

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Spor İnan Özdemir de bu konuda bir yorum yaptı.
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Bozkurt işaretinin tüm ülkesi kapsayan bir işaret olmadığını söyleyen Özdemir, düşüncelerinden dolayı eleştiri aldığını belirtti.
İşte o yorum;
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Onedio tarihi bir göreve imza atarak bozkurt işaretinden tüm rahatsız olanları çatısı altında birleştiriyor. Zoruna gidenin… ahahaha
Bence de dogru soyluyor tüm toplumu kapsamıyor. Ama adamda bi sevinmiş yapmış birazda böyle bakmamız lazım sonuc olarak bütün toplumu kapsayacak bir hareket... Devamını Gör
Adını ilk defa duyduğum futbol yorumcusu. Binlerce yıllık Türk tarihine laf edebiliyor, senin fikrinin ne önemi var vasat herif.
Binlerce yıllık dediğin şeyin ülkeye girişi 1990