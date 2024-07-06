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Spor Yorumcusu İnan Özdemir: "Bozkurt İşaretinin Tüm Toplum İçin Kapsayıcı Olduğunu Düşünmüyorum"

Spor Yorumcusu İnan Özdemir: "Bozkurt İşaretinin Tüm Toplum İçin Kapsayıcı Olduğunu Düşünmüyorum"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 17:36 Son Güncelleme: 06.07.2024 - 17:40

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A Milli Futbol takımımızın başarılı oyuncusu Melih Demiral'ın, maç sonunda yaptığı 'bozkurt' işareti sebebiyle iki maç ceza alması tüm ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. Kararı kimileri yerinde bulurken kimileri ise UEFA'nın adaletsizlik yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

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Spor İnan Özdemir de bu konuda bir yorum yaptı.

Spor İnan Özdemir de bu konuda bir yorum yaptı.

Bozkurt işaretinin tüm ülkesi kapsayan bir işaret olmadığını söyleyen Özdemir, düşüncelerinden dolayı eleştiri aldığını belirtti.

Bozkurt işaretinin tüm ülkesi kapsayan bir işaret olmadığını söyleyen Özdemir, düşüncelerinden dolayı eleştiri aldığını belirtti.

İşte o yorum;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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oylum savrukcu

Onedio tarihi bir göreve imza atarak bozkurt işaretinden tüm rahatsız olanları çatısı altında birleştiriyor. Zoruna gidenin… ahahaha

Mustafa peke

Bence de dogru soyluyor tüm toplumu kapsamıyor. Ama adamda bi sevinmiş yapmış birazda böyle bakmamız lazım sonuc olarak bütün toplumu kapsayacak bir hareket... Devamını Gör

Eray

Adını ilk defa duyduğum futbol yorumcusu. Binlerce yıllık Türk tarihine laf edebiliyor, senin fikrinin ne önemi var vasat herif.

Wallis walking

Binlerce yıllık dediğin şeyin ülkeye girişi 1990