Yanlış Jenerasyonda Doğduğunu Düşünenler İçin 2000'lerden Öncesine Yolculuk Yapmış Gibi Hissettiren 14 Şarkı

Siz de zaman zaman acaba 2000'lerden önce yaşasaydım nasıl bir yaşantım olurdu diye düşünenlerden misiniz? Bu soru bile sizi heyecanlandırıyor ve o zamanlarda yaşayabilmek kulağınıza harika geliyorsa sıkı tutunun. Sanki o günlerdeymişsiniz gibi hissettirecek şarkılar işte burada..