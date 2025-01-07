Yanlış Jenerasyonda Doğduğunu Düşünenler İçin 2000'lerden Öncesine Yolculuk Yapmış Gibi Hissettiren 14 Şarkı
Yanlış Jenerasyonda Doğduğunu Düşünenler İçin 2000'lerden Öncesine Yolculuk Yapmış Gibi Hissettiren 14 Şarkı
Siz de zaman zaman acaba 2000'lerden önce yaşasaydım nasıl bir yaşantım olurdu diye düşünenlerden misiniz? Bu soru bile sizi heyecanlandırıyor ve o zamanlarda yaşayabilmek kulağınıza harika geliyorsa sıkı tutunun. Sanki o günlerdeymişsiniz gibi hissettirecek şarkılar işte burada..
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1. Forever Young
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2. Linger
3. You're So Vain
4. Running Up That Hill
5. Bennie and the Jets
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6. Dancing in the Moonlight
7. More Than A Woman
8. Build Me Up Buttercup
9. Brown Eyed Girl
10. My Hero
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11. Like A Prayer
12. Blame ıt On the Rain
13. American Pie
14. We Didn't Start the Fire
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