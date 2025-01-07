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Yanlış Jenerasyonda Doğduğunu Düşünenler İçin 2000'lerden Öncesine Yolculuk Yapmış Gibi Hissettiren 14 Şarkı

etiket Yanlış Jenerasyonda Doğduğunu Düşünenler İçin 2000'lerden Öncesine Yolculuk Yapmış Gibi Hissettiren 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 00:00

Siz de zaman zaman acaba 2000'lerden önce yaşasaydım nasıl bir yaşantım olurdu diye düşünenlerden misiniz? Bu soru bile sizi heyecanlandırıyor ve o zamanlarda yaşayabilmek kulağınıza harika geliyorsa sıkı tutunun. Sanki o günlerdeymişsiniz gibi hissettirecek şarkılar işte burada..

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1. Forever Young

2. Linger

3. You're So Vain

4. Running Up That Hill

5. Bennie and the Jets

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6. Dancing in the Moonlight

7. More Than A Woman

8. Build Me Up Buttercup

9. Brown Eyed Girl

10. My Hero

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11. Like A Prayer

12. Blame ıt On the Rain

13. American Pie

14. We Didn't Start the Fire

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