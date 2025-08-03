Yanıltıcı Tarih Testi: Bu Şarkı Gerçekten 90'larda mı Çıktı?
90'lar, müzik dünyasında efsaneleşen bir döneme damgasını vurdu. Birçok şarkı, yıllar geçtikçe zamanın ötesine geçip 'klasik' halini aldı. Ancak bazen, o dönemin en popüler parçalarının çıkış tarihleri kafaları karıştırabiliyor. 'Bu şarkı kesin 90'larda çıktı!' dediğin parçalar aslında farklı yıllarda çıkmış olabilir :)
Hazır mısın? Bakalım, hangi şarkıları doğru hatırlıyorsun?👇🏻
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1. İlk şarkımız ile başlayalım! Hakan Peker- Karam 90'larda mı çıktı?
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2. Serdar Ortaç- Karabiberim? 90'larda mı çıktı?
3. Burak Kut- Tahtalara Vur?
4. Çelik- Cici Kız?
5. Ali Güven- Yolcu
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6. Kenan Doğulu- Ben Güzelden Anlarım?
7. Demet Akalın- Bebek 90'larda mı çıktı?
8. Mustafa Sandal- Bu Kız Beni Görmeli?
9. Oya- Bora- Ara Beni 90'larda mı çıktı?
10. Hande Yener- Kırmızı?
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11. Mirkelam - Tavla?
12. Lara- Adam Gibi Adam 90'larda mı çıktı?
13. Aşkın Nur Yengi - Yabani?
14. Gökhan Özen- Aramazsan Arama 90'larda mı çıktı?
15. Son olarak, Gülşen- Sarışınım?
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