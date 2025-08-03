Yanıltıcı Tarih Testi: Bu Şarkı Gerçekten 90'larda mı Çıktı?

90'lar, müzik dünyasında efsaneleşen bir döneme damgasını vurdu. Birçok şarkı, yıllar geçtikçe zamanın ötesine geçip 'klasik' halini aldı. Ancak bazen, o dönemin en popüler parçalarının çıkış tarihleri kafaları karıştırabiliyor. 'Bu şarkı kesin 90'larda çıktı!' dediğin parçalar aslında farklı yıllarda çıkmış olabilir :)

Hazır mısın? Bakalım, hangi şarkıları doğru hatırlıyorsun?👇🏻