Yalnız Değilsin: Dinlerken Adeta Yanınıza Oturup Sizi Teselli Eden 17 Şarkı
Yalnız Değilsin: Dinlerken Adeta Yanınıza Oturup Sizi Teselli Eden 17 Şarkı
Yalnızlığın içinde omuzumuza uzanan bir el hissetmeyi istiyoruz. Bazen bu bir insan, bazen de dinlediğimiz şarkılar oluyor. Bu listede duygusal anlarınıza eşlik edecek parçalar bulunmakta. Haydi keşfedelim...
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1. Phoebe Bridgers - I Know the End (Official Video)
2. Whitney - Used To Be Lonely
3. Pool House
4. Painkillers
5. In the Aeroplane Over the Sea
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6. Lianne La Havas - Paper Thin (Official Music Video)
7. Twilight
8. Hard Times (Official Visualizer) - Ethel Cain
9. Clairo - Harbor
10. caroline
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11. Angelo De Augustine - Tomb (Official Video)
12. Samia - Kill Her Freak Out
13. Bad Religion
14. The Other Woman
15. RY X - Berlin (official video)
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16. Tom Odell - Heal (Official Audio)
17. Change
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