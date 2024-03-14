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Yalnız Değilsin: Dinlerken Adeta Yanınıza Oturup Sizi Teselli Eden 17 Şarkı

etiket Yalnız Değilsin: Dinlerken Adeta Yanınıza Oturup Sizi Teselli Eden 17 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:51

Yalnızlığın içinde omuzumuza uzanan bir el hissetmeyi istiyoruz. Bazen bu bir insan, bazen de dinlediğimiz şarkılar oluyor. Bu listede duygusal anlarınıza eşlik edecek parçalar bulunmakta. Haydi keşfedelim...

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1. Phoebe Bridgers - I Know the End (Official Video)

2. Whitney - Used To Be Lonely

3. Pool House

4. Painkillers

5. In the Aeroplane Over the Sea

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6. Lianne La Havas - Paper Thin (Official Music Video)

7. Twilight

8. Hard Times (Official Visualizer) - Ethel Cain

9. Clairo - Harbor

10. caroline

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11. Angelo De Augustine - Tomb (Official Video)

12. Samia - Kill Her Freak Out

13. Bad Religion

14. The Other Woman

15. RY X - Berlin (official video)

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16. Tom Odell - Heal (Official Audio)

17. Change

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