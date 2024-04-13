Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun Nasıl Ünlü Olduğunu Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun Nasıl Ünlü Olduğunu Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@dizikolikaysu...
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemin en popüler dizilerinden Yalı Çapkını'nda başrol oynuyor. Başarısı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun ünlü olmasına giden yolu meğer annesinin Özcan Deniz'e DM atması açmış!
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Son yıllarda yıldızı giderek yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu, reyting rekortmeni Yalı Çapkını'nın başrolünde oynuyor.
Oyunculuğu, güzelliği ve aşk hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncunun neredeyse hayatındaki her şey tüm detaylarıyla konuşuluyor.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun rol aldığı tüm yapımlar sevilirken nasıl ünlendiğine dair detaylar da merak ediliyor.
Meğer Afra Saraçoğlu'nun ünlenmesine giden yolu, annesi Özcan Deniz'e Instagram'dan DM atarak açmış!
İkinci Şans filminde birlikte rol alan ikilinin yolları da aslında bu DM aracılığıyla Özcan Deniz'in Afra Saraçoğlu'nu deneme çekimlerine çağırmasıyla başlamış.
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Afra Saraçoğlu'nun kariyer merdivenlerini çıkmasında annesinin etkisini anlattığı video yeniden gündem oldu.
Kariyeri için büyük şans doğrusu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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