Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Hakkında Her Şey: Kariyeri, Aşkları ve Çok Konuşulan İlişkileri

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Hakkında Her Şey: Kariyeri, Aşkları ve Çok Konuşulan İlişkileri

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2026 - 17:56

Türk televizyon dünyasının son yıllardaki en parlayan yıldızlarından biri olan Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Özcan Deniz tarafından keşfedilmesiyle başlayan kariyer yolculuğu, reyting rekorları kıran diziler ve çok konuşulan aşk hayatıyla devam ediyor. Bu yazımızda, Afra Saraçoğlu’nun hayatından Yalı Çapkını’ndaki başarısına, Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisinden geçmişteki büyük aşklarına kadar tüm detayları mercek altına alıyoruz.

Afra Saraçoğlu'nun Hayatı ve Biyografisi

Afra Saraçoğlu'nun Hayatı ve Biyografisi

Afra Saraçoğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Anne tarafı Selanik, baba tarafı ise Girit göçmeni bir aileye mensuptur. İlköğretim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Oyunculuk serüveni, annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle başladı ve 2016 yılında 'İkinci Şans' filmiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

Afra Saraçoğlu’nun Yıldızının Parladığı Nokta: Yalı Çapkını

Afra Saraçoğlu’nun Yıldızının Parladığı Nokta: Yalı Çapkını

Kariyerinde İstanbullu Gelin ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi önemli işler olsa da, Afra Saraçoğlu asıl büyük sıçramasını Yalı Çapkını dizisiyle yaptı. Dizide canlandırdığı 'Seyran Korhan' karakteriyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Antepli bir genç kızın İstanbul’daki yalı hayatına uyum sağlama çabasını ve yaşadığı fırtınalı aşkı başarıyla canlandıran oyuncu, bu rolüyle pek çok ödüle layık görüldü.

Mert Yazıcıoğlu ile Uzun Soluklu İlişkisi ve Ayrılık Süreci

Mert Yazıcıoğlu ile Uzun Soluklu İlişkisi ve Ayrılık Süreci

Afra Saraçoğlu, uzun bir süre meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı dolu dizgin aşkla anıldı. 'İyi Oyun' film setinde tanışan çift, yaklaşık 4 yıl süren örnek bir ilişki yaşadı. Ancak Yalı Çapkını dizisinin popülaritesinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan 'ihanet' iddiaları ve sosyal medyadaki baskılar sonrası çift, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. Bu ayrılık, o dönem magazin dünyasında yılın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir: Sette Başlayan Aşk

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir: Sette Başlayan Aşk

İzleyicilerin 'SeyFer' yakıştırması, gerçek hayatta da karşılık buldu. Peki, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu nasıl tanıştı? İkili aslında yıllar önce bir dizi projesinde (Öğretmen) birlikte rol almış ve arkadaş olmuşlardı. Ancak asıl çekim, Yalı Çapkını setinde başladı.

  • Tanışma: Uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları vardı.

  • İlişkinin Başlaması: Dizideki kimyaları, zamanla özel hayatlarına da yansıdı. İlk başta iddiaları yalanlasalar da, beraber çıktıkları tatillerde çekilen görüntüler aşkı belgeledi.

  • Ayrılık ve Barışma Süreçleri: Çiftin ilişkisi, tıpkı dizideki gibi inişli çıkışlı bir seyir izledi. Birkaç kez ayrılık haberi çıksa da, ikili her seferinde yeniden bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi.

Afra Saraçoğlu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Afra Saraçoğlu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Afra Saraçoğlu aslen nerelidir?

Afra Saraçoğlu 1997 doğumludur ve aslen Balıkesirli bir aileden gelmektedir.

Boyu ve kilosu kaç?

Güzel oyuncu 1.70 boyunda ve yaklaşık 54 kilogramdır.

Hangi üniversiteden mezun?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazanan oyuncu, oyunculuk kariyeri nedeniyle eğitimine ara vermiştir.

Mert Ramazan Demir ile evli mi?

Hayır, çiftin arasında resmi bir evlilik bulunmamaktadır ve ilişkileri sona ermiştir.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
