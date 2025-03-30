Yalı Çapkını'nın Sadece Günler Sonra Final Yapacak Olmasına Kederlenen X Kullanıcıları Epey Duygulandı!
Yalı Çapkını'nın Sadece Günler Sonra Final Yapacak Olmasına Kederlenen X Kullanıcıları Epey Duygulandı!
Star Tv ekranlarında ilk sezon reyting rekorları kılan Yalı Çapkını son sezonda sürekli değişen senaryosuyla epey tepki çekti. Günden güne reytingleri daha da düşen fenomen dizi için final çanlarının çalması kaçınılmaz oldu. Her bölümde izleyici kaybeden Yalı Çapkını 101. bölümde final yapacak. Yani yayın hayatını noktalamasına yalnızca birkaç gün kaldı.
Bu detayı hatırlayan Yalı Çapkını izleyicileri dizinin ekranlara veda etmesine günler kala X üzerinden pek çok paylaşımda bulundu.
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Star TV'nin bir dönem reyting altüst etmelere doyamadığı dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
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Aranızda izlemeyen ya da yeniden izlemek isteyenler varsa, işte Yalı Çapkını final bölümü fragmanı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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