Yalı Çapkını'nın Sadece Günler Sonra Final Yapacak Olmasına Kederlenen X Kullanıcıları Epey Duygulandı!

Star Tv ekranlarında ilk sezon reyting rekorları kılan Yalı Çapkını son sezonda sürekli değişen senaryosuyla epey tepki çekti. Günden güne reytingleri daha da düşen fenomen dizi için final çanlarının çalması kaçınılmaz oldu. Her bölümde izleyici kaybeden Yalı Çapkını 101. bölümde final yapacak. Yani yayın hayatını noktalamasına yalnızca birkaç gün kaldı.

Bu detayı hatırlayan Yalı Çapkını izleyicileri dizinin ekranlara veda etmesine günler kala X üzerinden pek çok paylaşımda bulundu.