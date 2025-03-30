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Yalı Çapkını'nın Sadece Günler Sonra Final Yapacak Olmasına Kederlenen X Kullanıcıları Epey Duygulandı!

Yalı Çapkını'nın Sadece Günler Sonra Final Yapacak Olmasına Kederlenen X Kullanıcıları Epey Duygulandı!

yalı çapkını
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 15:13

Star Tv ekranlarında ilk sezon reyting rekorları kılan Yalı Çapkını son sezonda sürekli değişen senaryosuyla epey tepki çekti. Günden güne reytingleri daha da düşen fenomen dizi için final çanlarının çalması kaçınılmaz oldu. Her bölümde izleyici kaybeden Yalı Çapkını 101. bölümde final yapacak. Yani yayın hayatını noktalamasına yalnızca birkaç gün kaldı. 

Bu detayı hatırlayan Yalı Çapkını izleyicileri dizinin ekranlara veda etmesine günler kala X üzerinden pek çok paylaşımda bulundu.

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Star TV'nin bir dönem reyting altüst etmelere doyamadığı dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Star TV'nin bir dönem reyting altüst etmelere doyamadığı dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

23 Eylül 2022 tarihinde yayın hayatına başlayan ve kısa zaman içerisinde bir fenomen haline gelen dizi ilk dönemki reyting başarılarını son dönemde hiç yakalayamadı. 

Geçtiğimiz gün son sahnesi çekilen Yalı Çapkını dizi 3. sezonuyla birlikte yayın hayatına ve izleyicilerine veda edecek. 

Final sahnesinin yayınlanmasına günler kala başta 'SeyFer' fanları olmak üzere dizinin birçok izleyicisi X üzerinden duygusal postlar paylaşmaya başladı. Kimileri ilk ve son fotoğrafları atarken kimileri de hüzünlü editleri paylaşmayı tercih etti.

Aranızda izlemeyen ya da yeniden izlemek isteyenler varsa, işte Yalı Çapkını final bölümü fragmanı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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