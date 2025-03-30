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MasterChef All Star Sampiyonu Esra Tokelli'nin Kadın Rakiplerine Yönelik İğneleyici Sözleri Dikkat Çekti!

MasterChef All Star Sampiyonu Esra Tokelli'nin Kadın Rakiplerine Yönelik İğneleyici Sözleri Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 11:02

MasterChef yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri şüphesiz ki Esra Tokelli olmuştu. Geçtiğimiz gün Ekol TV’de Balçiçek İlter’in sunduğu programa konuk olan MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin diğer kadın yarışmacılara yönelik göndermeli sözleri dikkatlerden kaçmadı. 

Kaynak: Ekol Tv

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Esra Tokelli MasterChef yarışmasının 2020-2021 sezonunda başarılarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Esra Tokelli MasterChef yarışmasının 2020-2021 sezonunda başarılarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

All Star ekibine direkt geçiş yapmaya hak kazanan Esra Tokelli MasterChef All Star 2023 sezonunun şampiyonu olmuş ve kupayı kaldırmıştı. 

Kendisi hem tezgah başındaki performansı hem de kimileri tarafından abartılı bulunan makyajı ve kirpikleriyle gündem olmuştu.

Yarışmadan sonra da sosyal medya hesabından aktif şekilde tarifler paylaşmaya devam eden Esra birçok programa da konuk olmuştu.

Yarışmadan sonra da sosyal medya hesabından aktif şekilde tarifler paylaşmaya devam eden Esra birçok programa da konuk olmuştu.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olarak kendisine yönelik sert eleştirilere de ilk kez burada cevap vermiş ve 'Ben hiçbir zaman çok iyi türban takıyorum. İslamiyeti çok iyi yaşıyorum demedim. O, Allah ile benim aramda. Kimseyi ilgilendirmez!' ifadelerini kullanmıştı.

Esra Tokelli bu sefer de Ekol TV’de yayınlanan Balçiçek ile Şimdi programının konuğu oldu.

Esra Tokelli bu sefer de Ekol TV’de yayınlanan Balçiçek ile Şimdi programının konuğu oldu.

Sunuculuğunu Balçiçek İlter’in üstlendiği programda hem özel hayatından hem de şeflik kariyerinden bahseden Esra Tokelli, MasterChef'teki diğer kadın rakiplerine yönelik dikkat çekici sözler sarf etti. 

'Bende kadınlar kırmızı çizgi ama hani böyle kadınların sayesinde ben elendim.' diyen Esra Tokelli'nin göndermeli açıklamaları adeta itiraf gibiydi.

MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin açıklamalarını da buradan dinleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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