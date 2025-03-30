MasterChef All Star Sampiyonu Esra Tokelli'nin Kadın Rakiplerine Yönelik İğneleyici Sözleri Dikkat Çekti!

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olarak kendisine yönelik sert eleştirilere de ilk kez burada cevap vermiş ve 'Ben hiçbir zaman çok iyi türban takıyorum. İslamiyeti çok iyi yaşıyorum demedim. O, Allah ile benim aramda. Kimseyi ilgilendirmez!' ifadelerini kullanmıştı.