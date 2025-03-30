MasterChef All Star Sampiyonu Esra Tokelli'nin Kadın Rakiplerine Yönelik İğneleyici Sözleri Dikkat Çekti!
MasterChef All Star Sampiyonu Esra Tokelli'nin Kadın Rakiplerine Yönelik İğneleyici Sözleri Dikkat Çekti!
MasterChef yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri şüphesiz ki Esra Tokelli olmuştu. Geçtiğimiz gün Ekol TV’de Balçiçek İlter’in sunduğu programa konuk olan MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin diğer kadın yarışmacılara yönelik göndermeli sözleri dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Ekol Tv
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Esra Tokelli MasterChef yarışmasının 2020-2021 sezonunda başarılarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
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Yarışmadan sonra da sosyal medya hesabından aktif şekilde tarifler paylaşmaya devam eden Esra birçok programa da konuk olmuştu.
Esra Tokelli bu sefer de Ekol TV’de yayınlanan Balçiçek ile Şimdi programının konuğu oldu.
MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin açıklamalarını da buradan dinleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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