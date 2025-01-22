Yalı Çapkını'nın Final Tarihinden Uzak Şehir Fidan'ın Gerçek Haline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yalı Çapkını'nın Final Tarihinden Uzak Şehir Fidan'ın Gerçek Haline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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2022 yılında başladığı yayın hayatı boyunca reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, 3. sezonuyla istenilen başarıyı yakalayamadı. Seyran ve Ferit aşkı izlemek isteyen izleyiciye bir ayrıl bir barış hikayenin anlatılmasıyla birlikte bu sezon izleyici diziden epey uzaklaşmıştı. Final dedikodularının konuşulmaya başlandığı diziyle ilgili karar geldi. Haber Global'in haberine göre, dizinin final tarihi belli oldu.
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21 Ocak Salı günü Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın sonucu son belirlemelere göre 76 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de önceki gece meydana gelen yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü sunucu Ece Üner ekranda yangın ile ilgili konuştu. Sunucunun ihmale ve yayın yasağına tepkisi gündeme oturdu. İşte o anlar...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç yangın Türkiye'yi derin yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının ardından ünlü sunuculardan paylaşımlar geldi. Yangında vefat edenlere rahmet dileyen sunucular, üzücü olaya tepki gösterdi.
Müge Anlı'da Almanya'dan gelen iki kardeş, eşlerinin bir üfürükçü tarafından kandırılarak Türkiye'ye kaçtığını iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak üfürükçüye de ulaşan Müge Anlı ve ekibi hiç beklenmedik durumlar ve iddialarla karşılaştı. Kendini "mehdi azamın hizmetçisiyim" diye tanımlayan kadın, Müge Anlı'yı da ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti. Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı, üfürükçüye sert çıktı!
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Müge Anlı'da geçtiğimiz günlerde üfürükçünün aklına uyarak çocuklarıyla birlikte evden kaçan Emine ve Hülya bulundu. Üfürükçü kadın Gönül Derman da konu ile ilgili yayına bağlandı. "Mehdi geldi, Bursa'da" ve "Hilafet yakındır" gibi sözlerle yayında naralar atan kadının WhatsApp grubunda peygamberliğini ilan ettiği ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının ardından 76 kişi hayatını kaybetti. Milli yas ilan edilen ülkemizde ekranlarda yayın yavaşlatmaya gidildi. Dün dizilerin yeni bölümü bu nedenle yayınlanmadı. Birsen Altuntaş, bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, sorusuna yanıt verdi. Bu akşam Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu dizilerinin yeni bölümü var mı, işte yanıtı...
Bolu'daki otel yangını sonrası dün akşam dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bugün ulusal yas ilan edilmesinin ardından dizi ve programların nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusuydu. Merak edilen konuda ilk haber Star TV'den geldi.
Dün akşam yangın nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, merak konusu oldu. Show TV'den haber geldi. Sandık Kokusu bu akşam var mı, işte yanıtı...
Bolu'daki otel yangını nedeniyle dün akşam ekranlarda dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı. NOW TV'de bu akşam yeni bölümü yayınlanması beklenen Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ilgili açıklama geldi. Bu akşam Leyla'nın yeni bölümü var mı, işte detaylar...
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Aşiret dizisi özlemimizi bitiren Uzak Şehir kısa sürede reytingleri altüst etti. Mardin'in enfes atmosferinde çekimleri yapılan dizi her hafta övgü dolu yorumlar alırken bu yorumlardan çoğu Fidan Albora'yı canlandıran İlkay Kayku'ya gelmişti. Biz de başarılı oyuncuyu sizler için araştırdık. Bakalım İlkay Kayku gerçek hayatta nasıl görünüyor?
Bolu'da 21 Ocak günü gerçekleşen otel faciasının ardından televizyon kanallarının yayın akışları değişmiş ve diziler tekrar bölümleriyle ekrana gelmişti. 22 Ocak günü için kanalların kararı beklenirken ATV, son dakika değişikliği yaptı. Kuruluş Osman dizisini yayınlama kararı alan ATV, bu kararını değiştirdiğini duyurdu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.
Bolu'daki otel yangını sonrası dizi ve programların yeni bölümleri dün akşam iptal edilmişti. Bu akşam da televizyon dünyasından kararlar teker teker gelmeye başladı. Sahipsizler ve Sandık Kokusu'ndan sonra Survivor'ın yeni bölümü de iptal edildi.
Show TV'nin kısa sürede fenomen olan dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölüm izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Tam olaylar bitti derken yeni kaosların hüküm sürdüğü Şerbo'da sezon sonuna henüz çok varken "Daha fazla ne olabilir?" diye düşündük. İşte aklımıza gelen ihtimallerden birkaçı...
Bir dönem reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, şu an o ihtişamlı günlerinden çok uzak. 100. bölümde final yapması beklenen dizinin çorbaya dönen senaryoyu nasıl toparlayacağı en büyük merak konusu olurken 92. bölüm fragmanında işler daha da sarpa sardı. Suna ve Ferit öpüşesinin daha da ileriye gittiğini ikilinin diyaloglarından zaten anlarken bir de öğrendik ki Suna, Ferit'ten hamile kalmış. Bakalım söz konusu olay nasıl ele alınacak?
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ATV'nin yeni sezon için iddialı işlerinden "Kardelenler" şimdiden büyük merak uyandırmıştı. Barış Falay'ın başrolünde yer aldığı dizinin yayın tarihi sonunda açıklandı. Peki, Kardelenler hangi dizilerle rakip oldu?
Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin derdine derman olmaya devam ediyor. Beyaz TV'deki programı haricinde Instagram hesabında yaptığı soru-cevaplarla öne çıkan Ezmeci, bu defa eşiyle yalnızca para karşılığı birlikte olabilen kadının itirafı karşısında tavsiyelerde bulundu. İşte o anlar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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